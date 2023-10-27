За январь–сентябрь добыча нефти в Татарстане превысила 26 млн тонн

В Татарстане за девять месяцев 2023 года добыча нефти превысила 26 млн тонн, в том числе 5,3 млн тонн, которые добыли малые нефтяные компании. Об этом на совещании с главами малых нефтяных компаний региона заявил раис республики Рустам Минниханов. По его словам, до конца 2023 года планируется добыть еще до 7 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«По итогам 9 месяцев текущего года средняя цена нефти сорта Urals сложилась в размере $59,5 за баррель, что меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,3 раза. Однако с июля текущего года цена на нефть начала расти и достигла $83 за баррель»,— уточнил господин Минниханов.

По его словам, есть основания, что эта динамика должна сохраниться.

"Ъ-Казань"