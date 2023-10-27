В Ульяновской области предлагают внедрить халяльную продукцию в школьное питание

Комиссия по соцполитике Общественной палаты Ульяновской области (ОП УО) на своем заседании с участием профильных министерств и ведомств, а также операторов соцпитания («Альтернатива» и «Город кафе», которые, каждый в своей зоне фактически являются монополистами. — “Ъ”) обсудила вопросы организации школьного питания, а также возможность внедрения в меню для школьников халяльной продукции, сообщила в пятницу пресс-служба Общественной палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам председателя комиссии Елены Сибагатулиной, с предложением внедрить в меню школьного питания халяльную продукцию выступил член ОП УО, председатель Регионального духовного управления мусульман Ульяновской области Ильдар Сафиуллин, отметивший, что «внедрение в меню халяльной продукции позволит повысить качество школьного питания».

Операторы соцпитания при этом заметили, что они и сейчас уже не используют свинину, в их продукции используется мясо курицы и говядина. Однако, по их словам, переход на халяльную продукцию приведет к целому комплексу дополнительных проблем — от приема на работу только мусульман до роста стоимости услуги примерно на 15%.

Также на заседании председатель общественной организации «Совет родителей», член ОП Ульяновска Елена Малышева отметила, что в последнее время «жалоб на ненадлежащую организацию школьного питания за последнее время не поступало ни в региональное министерство просвещения и воспитания, ни в управление образования администрации Ульяновска».

Между тем первый заместитель главы Димитровграда Людмила Шишкина сказала «Ъ-Волга», что «многочисленные претензии к качеству продукции оператора соцпитания “Альтернатива”, который обеспечивает питание в школах города, как были, так и остаются», «как уходило в отходы 60-70% обедов, а то и 90%, так и уходит». По словам госпожи Шишкиной, дети не хотят есть обеды из полуфабрикатов, предлагаемые оператором». Вице-мэр также отмечает, что «ни к чему тратить большие деньги на обед, который подают школьникам в 8:40 утра, когда те еще недавно завтракали, лучше заменять это усиленными завтраками, как это делают, к примеру, в Татарстане», «тем более что сейчас не хватает средств — ни федеральных, ни областных — на оплату бесплатного питания». Именно проблемами качества и пересмотра организации школьного питания надо бы заняться Общественной палате», — считает Людмила Шишкина.

Елена Сибагатулина в беседе с «Ъ-Волга» отметила, что пока на комиссии по вопросу халяльной продукции ни к какому выводу не пришли, решив перенести вопрос на отдельное заседание с приглашением депутатов, Роспотребнадзора и представителей Симбирской епархии, на котором уделить внимание в первую очередь обеспечению качества школьного питания и его организации.

Сергей Титов, Ульяновск