Бутик Nikita Efremov в Петербурге вновь открылся после «технического перерыва»

В центре Санкт-Петербурга на пересечении Старо-Невского проспекта и Тележного переулка после нескольких дней «технического перерыва» открылся магазин с лимитированной коллекцией одежды, обуви и аксессуаров Nikita Efremov. Об этом бренд сообщил в своих соцсетях.

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Как убедились корреспонденты «Ъ-СПб», в пятницу, 27 октября, торговая точка в Петербурге действительно работает. При этом сотрудники рассказали, что в отличие от московского магазина бренда на Петровке, обыски у них не проводились, а товар не изымался. «Нас просто отправили на технический перерыв, зарплату за эти дни нам выплатят. Открылись мы сегодня, весь товар на месте»,— сообщил один из работников.

Напомним, в минувшие выходные магазины бренда Nikita Efremov оказались закрыты на «технические работы» после того, как в полицию поступило заявление. Ранее на нескольких YouTube-каналах бизнесмена Никиту Ефремова обвинили в продаже неоригинальных кроссовок. Ролики вызвали широкий общественный резонанс. СМИ писали со ссылкой на НСЦМ «Честный знак» об отсутствии необходимой маркировки у обуви. В рекламном отделе компании «Ъ-СПб» на это заявили, что QR-коды у кроссовок есть.

В магазине на Петровке сотрудники полиции провели проверку. Часть продукции была изъята. По данным «Ъ-СПб», столичная торговая точка Nikita Efremov пока не работает.

Редакция направила очередной запрос в отдел рекламы бренда.

Андрей Цедрик

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