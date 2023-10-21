Магазин Nikita Efremov закрылся в Петербурге после обвинений в продаже подделок

Магазин лимитированных кроссовок и одежды Nikita Efremov закрылся в Санкт-Петербурге после обвинений в продаже поддельной обуви, об этом стало известно корреспондентам «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

В социальных сетях магазина появилось объявление о том, что отдел по адресу Невский проспект, 150 закрыт «на технические работы», как и московский магазин в доме 15, С1 на улице Петровка. Прибыв на место, корреспондент издания удостоверился в том, что роллеты на окнах и входной двери опущены, а при входе весит табличка «технический перерыв».

Выяснилось, что два дня назад в полицию поступило заявление на магазин. Точное его содержание «Ъ-СПб» неизвестно. Причиной обращения к правоохранителям стало видео на YouTube-канале AndrewMADEit, в котором блогер обвинил бизнесмена Никиту Ефремова в продаже не оригинальных кроссовок. Ролик вызвал общественный резонанс и собрал почти 2 млн просмотров.

«За это время в нашем проекте не было, нет и не может быть [подделок]. Мы делаем все, чтобы и никогда не появилось возможности, чтобы проскочила паль»,— прокомментировал в опровержении обвинения в свой адрес Никита Ефремов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Рядом с петербургским магазином сети расположены отделы популярных дорогих брендов. Соседи сообщают, что о произошедшем ничего не знают, не видели, чтобы кто-то наведывался в Nikita Efremov.

«Ъ-СПб» направил запрос в отдел рекламы бренда. На момент создания материала ответ не поступил.

Андрей Цедрик, Татьяна Титаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте