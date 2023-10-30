В семя силами

Сельхозпроизводители юга России на две трети обеспечены отечественными гибридами семян основных культур. Российская селекция полностью обеспечила аграриев Краснодарского края зерновыми, на 90% соей и на треть — кукурузой и подсолнечником. Хуже обстоят дела с сахарной свеклой, доля отечественных семян которой на Кубани составляет 3,5%. По словам кубанских селекционеров, произведенные ими гибриды практически не уступают импортным по урожайности и превосходят по сахарности. Что касается средств защиты растений и прочих минеральных удобрений, то отечественные аграрии, по словам участников рынка, обеспечены ими полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Курс на импортозамещение

Краснодарский край — один из ведущих регионов России по селекции и семеноводству. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ежегодно к началу озимого и ярового сева все сельхозпредприятия края имеют полную обеспеченность высококачественным семенным материалом.

Согласно президентскому Указу №20 от 21 января 2020 года «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ», показатель продовольственной безопасности, определяющий продовольственную независимость в части самообеспечения семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, должен составлять не менее 75%.

«В растениеводстве Краснодарского края сложился баланс в спросе на селекционные достижения в целом по сельхозкультурам — 65% отечественной и 35% иностранной селекции. Наибольшие успехи достигнуты в семеноводстве озимых и яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, тритикале), а также риса и рапса. Выведенные сорта и гибриды этих культур занимают 100% посевных площадей в регионе. Также они пользуются большим спросом в других регионах и за рубежом»,— говорят в краевом минсельхозе.

Семенами сои отечественной селекции засевается около 90% площадей. Основными оригинаторами отечественных сортов сои в Краснодарском крае являются ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК имени В. С. Пустовойта и компания «Соевый комплекс».

«Сегодня в регионе ведется работа над тем, чтобы и другие сельхозкультуры сеялись исключительно нашими семенами. В частности, это касается кукурузы и подсолнечника. Площадь, засеваемая семенами отечественной селекции сортов и гибридов кукурузы, составляет порядка 35% от общей площади сева данной культуры, подсолнечника — 30%. При этом в регионе ежегодно производится порядка 20 тыс. тонн отечественных семян кукурузы при общей потребности края 13 тыс. тонн. Подсолнечника производится более 2 тыс. тонн при общей потребности 1,8 тыс. тонн»,— говорят в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

По словам генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, государственная программа развития семеноводства предусматривает, что к 2031 году доля отечественных семян должна достигнуть по сахарной свекле не менее 50%, по зерновым — 91%, по масличным — 75%, по кукурузе — 77%.

Несладкая доля

Особое внимание на Кубани уделяется развитию селекции и семеноводства сахарной свеклы. Как констатируют участники рынка, пока доля отечественных семян этой культуры невелика. В прошлом году она составила 3,5%.

«По поручению губернатора Вениамина Кондратьева министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края совместно с Первомайской селекционно-опытной станцией сахарной свеклы реализует программу по импортозамещению в семеноводстве этой культуры. В текущем году получен семенной материал сахарной свеклы, который уже в 2024 году смогут посеять кубанские аграрии»,— говорят в краевом минсельхозе.

По сахаристости российские гибриды уже догнали и перегнали зарубежные

Как рассказал «Ъ-Кубань» ученый секретарь Первомайской селекционно-опытной станции сахарной свеклы Анатолий Шевченко, несмотря на все усилия отечественных селекционеров, российские гибриды семян сахарной свеклы на 8–10% не достигают по урожайности импортных аналогов. В то же время, как утверждает эксперт, по сахаристости российские гибриды уже догнали и перегнали зарубежные гибриды. В частности, новейшие разработки в области селекции будут представлены 21–24 ноября на ежегодной сельхозвыставке «Югагро», которая пройдет в Краснодаре.

«По результатам демонстрационных посевов в Краснодарском и Ставропольском краях можно сказать, что наши гибриды находятся в первой десятке среди как отечественных, так и зарубежных образцов. Однако селекция — это одно, а семеноводство — совсем другое дело, поскольку создание генетического потенциала гибрида — очень сложная задача. Наша свекла — это, во-первых, двухлетняя культура, во-вторых, перекрестноопыляемая, а в-третьих, оригинальные семена до гибридных, которые идут в производство, отделяет примерно шесть-семь лет»,— рассказал Анатолий Шевченко.

Как отмечает директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур «Щелково Агрохим» Александр Прянишников, только до 5% семян сахарной свеклы на рынке — отечественные. «Мы совместно с “Русагро” реализуем проект — селекционно-семеноводческий центр “Союзсемсвекла”. Мы внесли в Госреестр уже 27 видов гибридов сахарной свеклы. Демонстрационные посевы показали, что наши гибриды ничем не уступают иностранным, они и более сахаристые, и более дешевые»,— говорит эксперт.

Анатолий Шевченко считает, что для развития семеноводства, которое должно вытеснить с рынка иностранные гибриды сахарной свеклы, заместив их отечественными, необходима серьезная государственная поддержка и участие в производственных процессах бизнеса.

Отрасль в движении

Причиной того, что импортозамещение по семенам сахарной свеклы пока еще на низком уровне, Анатолий Шевченко видит в малоразвитости отрасли семеноводства в России. «Наша задача — создать гибриды и оригинальные семена, а дальше должна работать уже система семеноводства, а ее пока нет. Поэтому наши семена сейчас лежат в хозяйствах, и больше никакого движения по ним нет».

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани отмечают, что в части производства семян в Краснодарском крае предусмотрена господдержка на элитное семеноводство в виде субсидий на компенсацию затрат высева элитных семян, а также краевая мера господдержки в виде субсидий на компенсацию затрат высева семян сахарной свеклы отечественной селекции.

В Краснодарском крае государство поддерживает производство отечественных семян путем субсидирования

По словам Андрея Недужко, агрохолдинг «Степь» по всем основным производственным культурам использует только российский посевной материал. «Вместе с партнерами специалисты агрохолдинга вывели собственный высокоурожайный сорт пшеницы “Система”. В ближайшие несколько лет мы намерены продолжать селекционную работу»,— говорит господин Недужко. Он также отмечает, что в Краснодарском крае государство поддерживает производство отечественных семян путем субсидирования. Покупка семян российского производства за счет этого становится доступнее для аграриев, считает гендиректор агрохолдинга «Степь».

Александр Прянишников также утверждает, что большинство семян, используемых компанией «Щелково Агрохим», представлены отечественными сортами и гибридами. «По подсолнечнику мы на 100% выращиваем и реализуем только свои гибриды. До 2030 года планируем производить уже более 1 млн посевных единиц для наших сельхозтоваропроизводителей. На 2024 год подготовлено к реализации 240–250 тыс. посевных единиц подсолнечника. Мы имеем 12 гибридов сельхозкультуры, а до 2030 года планируем добавить еще шесть-семь гибридов. Еще одна болевая точка — соя. 40–45% рынка находится под иностранной селекцией семян сои. Мы в этом году получим регистрацию первого “щелковского” сорта сои. В Госкомиссии находятся еще два сорта. К 2026 году планируем уже полностью перейти на собственную селекцию по сое. Что касается семян зерновых культур, то тут мы на 100% обеспечиваем себя отечественной селекцией»,— говорит господин Прянишников.

Химией обеспечены

Если в ситуации с отечественными семенами российские аграрии независимы от импорта только на две трети, то в ситуации со средствами защиты растений — обеспеченность полная. Генеральный директор компании «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов констатирует, что в России примерно 100 млн гектаров посевных земель, и на каждый гектар приходится 2 кг средств защиты растений. «За последние 20 лет объемы средств защиты растений, потребляемых в России, выросли примерно в девять раз: с 25 тыс. тонн до 230 тыс. тонн. Отечественные предприятия обеспечивают потребности агрокомплекса полностью, даже с избытком и поставляют свою продукцию на экспорт»,— говорит эксперт.

Аграрии Краснодарского края полностью обеспечены удобрениями и средствами защиты для качественного проведения всех сезонных полевых работ

По утверждению регионального минсельхоза, аграрии Краснодарского края полностью обеспечены удобрениями и средствами защиты для качественного проведения всех сезонных полевых работ. «В целом по краю в последние годы отмечается тенденция к постепенному увеличению внесения минеральных удобрений. В текущем году планируется приобрести минеральных удобрений в объеме 514 тыс. тонн д. в., в том числе для осенне-полевых работ потребность составляет 180 тыс. тонн д. в.»,— говорят в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

Производство минеральных удобрений в первом полугодии 2023 года, по данным официальной статистики, составило в России 12,4 млн тонн. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для отечественных сельхозтоваропроизводителей в прошлом году с целью ликвидации санкционного давления и обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми объемами удобрений цена была зафиксирована. Меры продлены до декабря 2023 года. Как отмечает Андрей Недужко, наряду с введением квот на экспорт удобрений это позволило стабилизировать цены на химическую продукцию.

«Влияние удобрений на урожайность в зависимости от почвенно-климатических условий разных регионов может составлять 25–50%. Мы не сокращали и не планируем сокращать нормы внесения минеральных удобрений. При этом специалисты агрохолдинга идут по пути повышения эффективности внесения подкормки. С этой целью применяются биопрепараты, которые позволяют растениям эффективнее использовать атмосферный азот и труднодоступные формы фосфора, калия и других элементов питания из почвы, а также растительных остатков предшественников. Кроме того, наше предприятие использует метод инъекторного внесения удобрений, что позволяет оптимизировать расход вещества на 20–30% без ущерба эффективности»,— резюмировал директор агрохолдинга «Степь».

Василий Хитрых

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