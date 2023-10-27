В Екатеринбургском зоопарке появились обезьяны саймири

В зоопарк Екатеринбурга привезли обезьян саймири. Группа состоит из шести питомцев, которых возглавляет самец Марс. В состав также входят самец Платон, который находится под опекой своей матери — Афины, а также самки Ада, Зара и Ханна. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Питаются саймири фруктами, овощами, зеленью, яйцами, курицей и мясом. В качестве живого корма они получают мучного червя, саранчу, других насекомых. В дикой природе они живут большими группами, достигающими численности 100 и более особей. Их естественный ареал обитания — тропические леса от Коста-Рики на севере до Парагвая на юге.

Вольер с обезьянами находится на первом этаже павильона «Западный».

Напомним, летом в зоопарке Екатеринбурга у кошачьих лемуров Миши и Пайи родилась двойня. Это довольно редкое явление, поскольку обычно кошачьи лемуры рожают по одному детенышу за одну беременность.

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