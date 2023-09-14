В Екатеринбургском зоопарке родилась двойня кошачьих лемуров

В зоопарке Екатеринбурга у кошачьих лемуров Миши и Пайи родилась двойня. В пресс-службе зоопарка заявили, что это довольно редкое явление, поскольку обычно кошачьи лемуры рожают по одному детенышу за одну беременность.
Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка
Детеныши родились еще в июле, однако их пол пока не определен, так как они находятся под опекой родителей. Сейчас они постепенно приобщаются к взрослой пище.
«Сейчас двойняшки уже очень активны, прыгают и лазают по специальным приспособлениям в вольере, интересуются всем, что происходит вокруг, наблюдают за происходящим, начали увлекаться развивающими играми»,— отметили в зоопарке.
Напомним, весной в Екатеринбургском родился детеныш кинкажу из семейства енотовых, которых называют «медовыми медведями».