В Екатеринбургском зоопарке родилась двойня кошачьих лемуров

В зоопарке Екатеринбурга у кошачьих лемуров Миши и Пайи родилась двойня. В пресс-службе зоопарка заявили, что это довольно редкое явление, поскольку обычно кошачьи лемуры рожают по одному детенышу за одну беременность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Детеныши родились еще в июле, однако их пол пока не определен, так как они находятся под опекой родителей. Сейчас они постепенно приобщаются к взрослой пище.

«Сейчас двойняшки уже очень активны, прыгают и лазают по специальным приспособлениям в вольере, интересуются всем, что происходит вокруг, наблюдают за происходящим, начали увлекаться развивающими играми»,— отметили в зоопарке.

Напомним, весной в Екатеринбургском родился детеныш кинкажу из семейства енотовых, которых называют «медовыми медведями».

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