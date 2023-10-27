Радий Хабиров распорядился отпраздновать 30-летие Конституции Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 30-летию со дня принятия Конституции республики.

Утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, в который вошли руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин, начальник государственно-правового управления главы Азат Галин, начальник управления главы по общественно-политическому развитию Алексей Дербеко, руководители министерств и ведомств. Председателем оргкомитета стал Радий Хабиров.

Администрациям муниципальных районов и городов рекомендовано также подготовить планы мероприятий. Установлено, что финансирование будет производиться за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Конституция была принята Верховным Советом Башкирии в 1993 году 24 декабря. В последующие годы в нее неоднократно вносились изменения.

Влада Шипилова

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