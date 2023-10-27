Закрывающаяся сеть аптек из Прикамья отключила прием онлайн-заказов

Сеть «Аптека от склада» больше не принимает заказы в онлайн-режиме. Об этом свидетельствует сайт аптеки, сервис которого временно не работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ» со ссылкой на два источника из розничного фармацевтического рынка, пермская сеть аптек закрывает свои точки. На конец июня число точек компании насчитывало около 800 в регионах России.

«Аптека от склада» создана в 2009 году пермскими предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым. По итогам первой половины 2023 года сеть занимала 20-е место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с выручкой 6,7 млрд руб., включая 799 точек на конец июня.

Головная компания холдинга — ООО «Годовалов» — сейчас столкнулась с претензиями контрагентов. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО предъявлены иски о взыскании более 4 млрд руб. В судах находится два заявления о банкротстве. С 6 октября ООО «Годовалов» находится в стадии ликвидации. Ранее господа Годовалов и Шаврин сообщали о намерении подать в суд заявление о самобанкротстве.

О сокращении числа точек «Аптеки от склада» в Перми, Новосибирске, Тюмени, Ямало-Ненецком автономном округе и Омске также писали региональные СМИ. О том, что в Пермском крае может закрыться часть филиалов сети «Аптека от склада», источник «Ъ-Прикамье» сообщал в начале сентября. По его данным, место этих торговых точек могут занять филиалы пермской аптечной сети «Планета здоровья».