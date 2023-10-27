Умер экс-премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

Бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян умер в возрасте 68 лет, сообщило агентство «Синьхуа». По его данным, господин Ли скончался в Шанхае в результате сердечного приступа, перенесенного им вчера, 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Кэцян в 2019 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ли Кэцян в 2019 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ли Кэцян с 1997 года был членом Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК). С 2007 года вошел в постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. В марте 2008-го был назначен первым вице-премьером Госсовета КНР, в этой должности отвечал за развитие и реформы, энергетику, строительство и здравоохранение.

Ли Кэцян был премьером максимально возможные два срока по пять лет — с 2013 по 2023 годы. В марте его сменил член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая Ли Цян.

О перестановках в правительстве КНР — в материале «Ъ» «На эти пять процентов и живем».

Лаура Кеффер