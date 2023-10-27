Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью БПЛА

Минобороны России сообщило, что вчера, 26 октября, около 21:00 была пресечена атака БПЛА самолетного типа. Средствами ПВО беспилотник был перехвачен над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

В области действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 25 октября в результате обстрела были зафиксированы разрушения в двух населенных пунктах региона, также оказались нарушены газо- и электроснабжение деревни Городище. Губернатор области Роман Старовойт заявил, что власти фиксируют «изменение тактики» атак со стороны Украины.

Лаура Кеффер