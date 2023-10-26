Губернатор заявил об «изменении тактики» атак ВСУ на Курскую область

Глава приграничной Курской области Роман Старовойт во время прямой линии с жителями «Открытый разговор» на местных телеканалах заявил, что власти фиксируют «изменение тактики» атак на регион со стороны Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Наш сосед сегодня меняет тактику. Мы оперативно подстраиваемся. В ответ [на увеличение числа атак с использованием беспилотников] закупаем радиоэлектронное оборудование и встраиваем его в единую систем»,— сказал господин Старовойт. В регионе, «учитывая собранные знания», могут «прогнозировать» действия ВСУ, которые «будут дальше», заявил также губернатор.

«Не имея успехов на поле боя Украина предпринимает все более и более террористические действия. Никакого смысла в обстреле населенных пунктов, инфраструктуры, предприятий нет. Единственное, что они хотят — посеять панику. Мне видится, что ее нет. Поскольку мы со своими задачами сегодня справляемся»,— заключил губернатор

Глава региона на прямой линии в очередной раз обратился к курянам с требованием «не снимать и не выкладывать в сети работу противовоздушной обороны»: «Большинство жителей прислушались. Но остаются отдельные паблики, больше это касается районных, где все еще публикуются такие фотографии или видеоматериалы. Это помощь террористам».

Роман Старовойт также призвал доверять только той информации, которая «публикуется в официальных пабликах» и на его страницах в соцсетях»: «Мы многократную проверяем и выверяем каждое слово, потому как понимаем, что от этого зависит спокойствие жителей. Но сроки согласования и выхода публикаций у нас максимально минимизированы, чтобы освещать ситуацию оперативно».

По данным губернатора, всего за время спецоперации в Курской области от повреждений после обстрелов ВСУ восстановили 32 многоквартирных дома и 656 частных, два магазина, семь соцобъектов. Рабочие смонтировали 13 тыс. кв. м кровли и 3,7 тыс. погонных метров заборов взамен пострадавших конструкций.

Статистику господин Старовойт привел, отвечая на вопрос жительницы поселка Глушково Елены, дом которой обстреливали уже три раза. По ее словам, местные власти оплатили замену окон в доме, но, вопреки «обещанию», не профинансировали ремонт «поврежденной внутренней отделки комнат». Губернатор ответил, что накануне бюджет области направил районной администрации 40 млн руб. «для этих целей».

«Региональному бюджету сложно, но, учитывая текущую обстановку, мы понимаем, что необходимо иметь резерв. Абсолютное большинство жителей приграничных районов принимают решение оставаться в своих домах»,— заключил курский губернатор

Сергей Калашников

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