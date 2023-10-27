Гейминг вопреки

Из-за того что граждане РФ сегодня не могут напрямую оплачивать покупки на зарубежных цифровых площадках дистрибуции мобильных, консольных и компьютерных игр, им приходится применять обходные способы покупки: пополнять счет с помощью QIWI или WebMoney, покупать на специализированных площадках ключи для игр — Gabestore, Plati.Market и т. д. Директор по маркетингу площадки по продаже цифровых ключей к видеоиграм KupiKod Георгий Иоселиани говорит, что спрос на цифровые ключи у пользователей растет: «Если сравнивать март 2022-го и сентябрь 2023 года, то можно говорить об увеличении спроса в два — два с половиной раза».

Схожая ситуация наблюдается и в сегменте консольных видеоигр: там пользователям приходится пользоваться услугами посредников, которые за комиссию покупают игры со своих иностранных карт и «дарят» их клиентам, либо оплачивать покупки с банковских карт, выпущенных не в России, покупая игры на аккаунтах, зарегистрированных, например, в Турции или Аргентине.

Совершить покупки в мобильных играх на AppStore и GooglePlay можно, пополнив виртуальный счет со счета мобильного телефона, через посредника, с помощью подарочной карты или же со счета зарубежной банковской карты (тогда потребуется включить VPN и сменить страну в настройках устройства).