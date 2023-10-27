Выше шансы на проценты

Верховный суд РФ (ВС) высказался в пользу выплаты арбитражному управляющему (АУ) процентного вознаграждения за погашение требований кредиторов банкрота. Важность решения в том, что управляющим, по сути, дали шанс получить проценты просто за хорошую работу. Ранее судебная практика по большей части исходила из того, что претендовать на такую стимулирующую выплату могут лишь АУ, принявшие «исключительные меры» и приложившие сверхусилия для расчетов с кредиторами, хотя в законе таких условий не установлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о выплате процентов управляющему в банкротстве. Ст. 20.6 закона о несостоятельности предусматривает фиксированное вознаграждение управляющего (30 тыс. руб. в месяц в процедурах наблюдения и конкурсного производства), а также стимулирующую выплату ему в виде процентов (3–7%) за погашение реестровых долгов банкрота. О последней на практике часто возникают споры.

Так, в деле о банкротстве ООО «Клиника пластической хирургии "Ассоль"» его управляющий Наталья Орлова просила суд установить ей процентное вознаграждение в размере 0,93 млн руб.

Она указывала, что погасила реестр на 71,43%, выплатив кредиторам 15,5 млн руб., за что ей полагается 6% от этой суммы.

Арбитражные суды трех инстанций отклонили просьбу АУ. Суды отметили, что по итогам банкротства должник не восстановил платежеспособность, а погашение долгов, по их мнению, «не обусловлено принятием конкурсным управляющим каких-либо исключительных мер по пополнению конкурсной массы». Также, говорится в судебных актах, не доказан и «существенный вклад» АУ в достижение целей процедуры банкротства. Апелляция добавила, что «реализация имущества является ординарным мероприятием», к тому же долги банкрота на 29% были погашены третьим лицом.

Наталья Орлова добилась передачи дела в экономколлегию ВС, настаивая на своем праве получить проценты. В ее жалобе отмечалось, что третье лицо погасило долги банкрота уже тогда, когда в конкурсной массе хватало средств на выплаты всем кредиторам. По итогам рассмотрения спора экономколлегия отменила решения судов.

ВС разъяснил, что АУ не может претендовать на выплату процентов, если он не производил каких-либо мероприятий, входящих в его обязанности по делу, а погашение обязательств банкрота третьим лицом «состоялось без какого-либо влияния и участия управляющего».

Однако в данном случае АУ ссылался на то, что именно его действия привели к столь значительному удовлетворению требований кредиторов и «накоплению на счете должника средств», достаточных для полного погашения долгов, подчеркивается в определении коллегии.

«Отказ конкурсному управляющему во взыскании суммы сверх фиксированного вознаграждения в подобной ситуации равносилен отказу во взыскании такого вознаграждения в пользу управляющего должником, неспособным удовлетворить все требования кредиторов при завершении конкурсного производства, что приводит к неравенству лиц, выполняющих тождественную работу»,— подчеркнул ВС. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию для проверки доводов о размере процентного вознаграждения.

Глава совета союза АУ «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко отмечает, что по закону вознаграждение АУ не увеличивалось с 2008 года, а в судебной практике и вовсе сложился тренд в сторону его уменьшения. Так, из расчета процентов убрали суммы отступного, а также налоги, которые надо платить до распределения денег кредиторам, что уменьшило базу для расчета вознаграждения, перечисляет она. К тому же, несмотря на то что в законе нет дополнительных условий для получения процентов кроме погашения долгов банкрота, суды нередко снижают вознаграждение АУ, уточняет она. «Если снижение процентов за нарушения со стороны управляющего видится оправданным, то к обоснованности снижения вознаграждения в связи с несопоставимостью объема работы АУ есть вопросы и тут не все так однозначно»,— говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин.

Кроме того, старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко указывает, что бывают ситуации, когда размер процентов может достигать сотен миллионов рублей при погашении долгов на миллиарды благодаря благоприятной конъюнктуре, а не действиям управляющего. Например, когда у должника изначально были значительные активы. А иногда всю процессуальную работу (оспаривание сделок, привлечение к субсидиарной ответственности и др.), которая привела к погашению долгов, сделали сами кредиторы, и в таком случае АУ не вправе рассчитывать на вознаграждение, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Учитывая, что вклад АУ от дела к делу может сильно различаться, по мнению господина Зинченко, нужно менять порядок расчета процентов в законе, установив в нем дополнительные критерии получения стимулирующего вознаграждения.

Сейчас, уточняет юрист, эти критерии приходится формулировать ВС, из-за чего «маятник качается то в одну, то в другую сторону», как было и с субсидиарной ответственностью. Так, последние позиции ВС как раз требовали от АУ приложения максимальных усилий и принятия исключительных мер, чтобы заслужить право на проценты.

Господин Пермяков видит в новой позиции ВС «поиск разумного баланса в вопросе определения стимулирующего вознаграждения». Это решение можно считать «позитивным сигналом для добросовестных АУ, не позволяющим судам совсем произвольно снижать установленный законом размер вознаграждения», полагает господин Зинченко. Адвокат Forward Legal Данил Бухарин тоже считает, что эта позиция «дает надежду переломить сложившийся тренд». Впрочем, госпожа Герасименко не столь оптимистична: «Тенденция уменьшения размера вознаграждения АУ налицо, и, к сожалению, она будет продолжаться».

Анна Занина