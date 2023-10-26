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Коммерсантъ FM
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Выручка «Юнипро» за январь—сентябрь 2023 года выросла на 10,3%

Выручка энергетической компании «Юнипро» за первые девять месяцев 2023 года составила 90,5 млрд руб., что на 10,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Об говорится в отчете по РСБУ, который опубликован на сайте компании.

Чистая прибыль «Юнипро» с января по сентябрь составила 23,7 млрд руб., валовая прибыль — 27,8 млрд руб. Себестоимость продаж выросла 56,2 млрд руб. за указанный период прошлого года до 62,6 млрд руб. 2023 года.

Производство электроэнергии увеличилось на 4,1%. В компании уточнили, что в отчете отражено обесценение активов «в результате изменения прогноза макроэкономических показателей на фоне геополитической обстановки».

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий передать 83,73% акций «Юнипро» в управление Росимущества. До этого доля компании принадлежала немецкому концерну Uniper.

Петр Бузлаев

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