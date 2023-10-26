Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 октября

00:13. Минобороны сообщило об еще одном сбитом над Курской областью украинском беспилотнике «самолетного типа». Дрон был перехвачен в районе 21 часа в небе над Курчатовым. В этом городе расположена Курская АЭС.

20:47. Минобороны РФ заявило о том, что противовоздушная оборона в районе 19:30 сбила над Курской областью беспилотник «самолетного типа», запущенный со стороны Украины: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации».

20:47. Липецкий областной совет депутатов на сессии 26 октября принял пакет мер по дополнительной поддержке участников специальной военной операции на территории Украины, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Одно из нововведений предусматривает выделение жилья «в приоритетном порядке» для сирот, которые приняли участие в боевых действиях.

18:41. Глава приграничной Курской области Роман Старовойт во время прямой линии с жителями «Открытый разговор» на местных телеканалах сегодня заявил, что власти фиксируют «изменение тактики» атак на регион со стороны Украины».

«Наш сосед сегодня меняет тактику. Мы оперативно подстраиваемся. В ответ [на увеличение числа атак с использованием беспилотников] закупаем радиоэлектронное оборудование и встраиваем его в единую систем»,— сказал господин Старовойт

В регионе, «учитывая собранные знания», могут «прогнозировать» действия ВСУ, которые «будут дальше», заявил также губернатор. «Не имея успехов на поле боя Украина предпринимает все более и более террористические действия. Никакого смысла в никакого смысла в обстреле населенных пунктов, инфраструктуры, предприятий нет. Единственное, что они хотят — посеять панику. Мне видится, что ее нет. Поскольку мы со своими задачами сегодня справляемся»,— заключил губернатор.

17:32. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в эфире телеканала «Сейм», что на днях область направила 40 млн руб. на восстановление пострадавших от обстрелов объектов в Глушковском районе. В целом по региону на сегодня отремонтировано 656 частных домов и 32 многоквартирных, семь соцобъектов, два магазина. Эта работа, по словам губернатора, будет продолжаться.

16:50. Telegram-канал «Война с фейками. Воронеж» опроверг опубликованную в мессенджере информацию об удержании в облцентре более 30 «военных-отказников», которых собираются расстрелять или отравить в зону боевых действий под Авдеевкой в ДНР.

16:47. Ордена Мужества вручили родным погибших в зоне СВО бойцов из Павловского района Воронежской области, которых военнослужащие были удостоены посмертно. «Из соображений безопасности для близких мы не публикуем сегодня имен бойцов, погибших за мир и спокойствие на родной земле»,— сообщили в администрации района.

16:04. Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. В четырех домовладениях осколками посечены крыши, фасады и заборы, а также один автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

13:53. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира признал проблему с невыплатой зарплаты членам отряда теробороны Валуйского городского округа с 1 сентября по настоящее время. По словам главы региона, дело в технической ошибке, которая исправляется. «До конца следующей недели эти деньги будут перечислены. Там порядка трех миллионов рублей. Не переживайте, никто не забыл, все на контроле»,— заключил господин Гладков.

13:22. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня подрядчикам, занимающимся восстановлением жилья в Шебекинском городском округе, планируется перечислить 349 млн руб., завтра — еще 150 млн руб. Это средства федерального бюджета, которые пойдут на оплату уже выполненных работ и на «авансирование».

13:18. В Шебекино и Новой Таволжанке Шебекинского горокруга Белгородской области продолжается восстановление пострадавших при обстрелах в конце мая-начале июня домов. На сегодня из 170 тыс. кв. м поврежденной кровли отремонтировало 147 тыс. кв. м, из 25,8 тыс.кв. м оконных блоков заменено 24 тыс. На следующей неделе планируется вручение жителям ключей от первых построенных заново домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:38. В среду, 25 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область 43 боеприпасами и одним беспилотником. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:35. В Воронеже два Игоря Татаринцева — отец и сын — отправляются в зону специальной военной операции. Старшему из них 54 года, он принимал участие в миссиях, связанных с выводом войск из Афганистана в 1988-1989 годах. Его сыну 29 лет, он проходил службу в армии. Об этом сообщает издание «Горком36».

9:14. На заседании гордумы Воронежа утвердили изменения в решение городского парламента о предоставлении служебного жилья. Участники СВО смогут получить его вне очереди. Приватизировать жилье можно после окончания действия контракта с Минобороны РФ или в случае гибели военнослужащего, признании его без вести пропавшим, объявлении его умершим. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

8:00. На заседании Тамбовской гордумы депутаты поддержали предложение администрации города о полном освобождении участников СВО от уплаты земельного налога на 2023 год. Эта льгота была введена в прошлом году, теперь ее продлят. Об этом сообщил мэр Тамбова Максим Косенков в своем Telegram-канале.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 25 октября