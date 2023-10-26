Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 20% до 16%

Национальный банк Украины с 27 октября понизил учетную ставку с 20% до 16%, сравнив ее со ставками по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. В пресс-релизе на сайте НБУ отмечается, что уровни ставок по операциям регулятора с банками останутся неизменными: 20% по трехмесячным ДС и 22% по кредитам рефинансирования.

«Удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте»,— говорится в тексте релиза НБУ. По данным регулятора за сентябрь, инфляция снизилась до 7,1% в годовом выражении. Прогноз НБУ по инфляции к концу текущего года снизился с 10,6% до 5,8%. При этом прогноз инфляции на следующий год увеличился с 8,5% до 9,8%.

С 15 сентября НБУ понизил учетную ставку с 22% до 20%. Первое снижение ставки с начала июля 2022 года произошло в конце июля 2023 года — тогда ставка снизилась на 3 п. п. с уровня 25%. С 3 октября НБУ перешел с фиксированного курса гривны на режим «управляемой гибкости» валюты, при котором курс определяется операциями на межбанковском валютном рынке.