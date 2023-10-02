Нацбанк Украины с 3 октября введет режим «управляемой гибкости» курса гривны

Национальный банк Украины объявил, что с 3 октября перейдет с фиксированного курса гривны на режим «управляемой гибкости» валюты. Теперь официальный курс будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке. Курс гривны на наличном валютном и карточном рынках по-прежнему будет определяться спросом и предложением. При этом банк продолжит существенно ограничивать курсовые колебания, не допуская значительного укрепления и ослабления гривны.

«Переход к управляемой гибкости курса является одним из шагов реализации стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большему гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию»,— сообщила пресс-служба.

Регулятор отметил, что режим фиксации курса гривны, который был введен после начала военных действий, эффективен только в ограниченной перспективе и с течением времени приводит к накоплению валютных рисков, усилению микро- и макроэкономических дисбалансов.

В НБУ заявили, что приоритетной задачей банка является курсовая устойчивость и приведение инфляции к 5% в долгосрочной перспективе. По данным регулятора, инфляция на Украине к концу августа сложилась на уровне 8,6%. В дальнейшем гибкость курса планируется увеличивать, отметили в Нацбанке.

До начала военного конфликта с Россией на Украине действовал плавающий валютный курс. Гривне были разрешены колебания в зависимости от валютного рынка. После начала военных действий Нацбанк Украины сменил модель денежно-кредитной политики, ввел капитальные ограничения и фиксированный курс для внешнеторговых операций. Валютные сделки с гривной и безналичной валютой должны осуществляться внутри однопроцентного коридора к фиксированному курсу.

Эрдни Кагалтынов