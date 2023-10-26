МО РФ: из-за приближения к границе самолета ВВС Норвегии в воздух поднят МиГ-31

В воздух над Баренцевом морем был поднят истребитель сил противовоздушной обороны России МиГ-31 из-за приближения к госгранице самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Ведомство утверждает, что после приближения российского самолета норвежский самолет развернулся от границы России.

19 октября в небо над Черным морем были подняты два истребителя Су-27 из-за того, что около границы РФ были замечены самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.