Бизнес меняет прописку

За два последних десятилетия несколько крупнейших российских компаний перебрались в Петербург. Как это отражается на бюджете и жизни города, выясняла Дарья Ромасюк.

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Смена прописки компании — это переезд головных подразделений и переход на налоговый учет города. Среди переселенцев есть организации, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Петербурга, отмечают в пресс-службе городского комитета финансов. При этом Смольный не дает дополнительных преференций в обмен на налоговое резидентство в городе.

Ключевой игрок

Формально переезд «Газпрома» и его «дочек» начался еще в далеком 2004 году. Тогда одной из первых перебралась «дочка» «Газпромрегионгаз» (в 2011-м переименована в ОАО «Газпром газораспределение»). Компанию официально зарегистрировали 1 октября 2004 года в Петербурге и передали в ее управление все региональные газораспределительные активы холдинга. Спустя год переехала еще одна «дочка» — нефтехимическая компания «Сибур», сменившая название на «Сибур Холдинг».

В 2006 году акционеры ПАО «Газпром нефть» приняли решение о перерегистрации и перемещении московского корпоративного центра в Петербург. И только в 2011 году компания «Газпром нефть» полностью завершила переезд. Все это время интерес к релокации «Газпрома» подогревали споры вокруг строительства «Лахта-центра». Сегодня башню считают новой доминантой и ориентиром не только на карте города, но и в бизнесе, в частности, в сферах коммерческой и жилой недвижимости. В мае 2021 года «Газпром» анонсировал планы о строительстве второй башни «Лахта-центра», которая станет следующим небоскребом по высоте в мире после дубайской «Бурдж-Халифы».

Для «Газпром нефти» переезд стал принципиальным вопросом дальнейшего роста. Представитель компании признавался, что это был стратегический проект, направленный на обеспечение потребностей роста бизнеса компании, с которыми перегруженная инфраструктура столицы уже не справлялась. В августе 2021 корпорация «Газпром» сообщила о завершении переезда и перерегистрации в Петербурге, официальной штаб-квартирой которой стал «Лахта-центр».

По результатам 2022 года налоговые отчисления группы «Газпром» в бюджет Петербурга составили около 230 млрд рублей — почти четверть всех доходов города. Но в 2023 году ситуация изменилась: институт КГН отменили («Газпром» представлял собой консолидированную группу налогоплательщиков (КГН), основные налоговые поступления от которой шли в регион регистрации головной структуры), и схема распределения налогов между регионами изменилась. В результате в этом году город получит 82 млрд рублей от экс-участников группы, а в 2024-м — 101 млрд.

Сегодня в Петербурге находятся корпоративный и технологические центры компании, а также подразделения, которые отвечают за премиальные каналы сбыта нефтепродуктов: «Газпромнефть-Аэро», «Газпромнефть Марин Бункер», «Газпромнефть Смазочные материалы», сеть АЗС и бизнес битумных материалов, сообщили в пресс-службе. У компании децентрализованная система офисов: есть крупные бизнес-центры на Почтамтской улице, в Зоологическом переулке и на набережной реки Мойки. «Газпром нефть» также развивает собственный IT-кластер. Всего в итоге переезда компания трудоустроила около 3 тыс. человек.

Специалисты из разных отраслей высоко оценивают роль госкорпорации в жизни города. Они считают, что ставка Смольного на сотрудничество с «Газпромом» уже принесла заметные плоды. При этом эксперты обращают внимание властей на необходимость диверсификации рисков, связанных с зависимостью от положения ключевого партнера, чтобы Петербург не превратился в моногород с единственным градообразующим предприятием.

Второй по величине

Еще один крупный переезд в Петербург был в 2005 году. За год до этого наблюдательный совет Внешторгбанка (в 2006 году его переименуют в ВТБ) 22 октября рекомендовал совету директоров перерегистрировать банк в Петербурге. Акционеры 15 декабря 2004 года приняли решение о переносе головного офиса, и в октябре 2005 года банк ВТБ окончательно сменил прописку.

Переездом дело не закончилось: чтобы выйти в лидеры российского рынка, менеджмент Внешторгбанка стал активно скупать конкурентов. Так, сначала приобрели обанкротившийся Гута-банк, а на его основе в 2005 году создали розничный банк Внешторгбанк-24, который работал с физлицами и индивидуальными предпринимателями.

В том же 2005 году присоединили Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга. Так удалось выйти на лидирующие позиции российского рынка банковских услуг. В 2006 году провели ребрендинг и сменили название на ВТБ и ВТБ-24. В 2015 году ВТБ выпустил привилегированные акции второго типа, которые разместили по закрытой подписке в пользу Агентства по страхованию вкладов в рамках программы по докапитализации банка через ОФЗ. После чего доля государства выросла до 92,2%. Позже банк присоединил к себе «Возрождение», Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк, а ВТБ-24 и ВТБ объединились для повышения эффективности.

В конце 2022 года компания объявила о приобретении у Банка России двух российских конкурентов: небольшого регионального банка РНКБ и банка «Открытие» с дочерними компаниями, за исключением АО «Точка», АО «Балтийский лизинг» и ООО «Кама». Новые активы должны влиться в группу ВТБ до конца 2023 года. Сегодня банк ВТБ — это второй по величине активов банк России и первый по размеру уставного капитала.

Формально головной офис банка находился в Петербурге по адресу Большая Морская, 29, но по факту штаб-квартира банка была в Москве в башне «Федерация». В 2020 году стало известно, что ВТБ переносит петербургский головной офис в здание по адресу Дегтярный переулок, 11, лит. А. В ВТБ необходимость переноса объяснили «оптимизацией использования помещений, собственником которых он является», сообщает «Интерфакс».

В августе 2023 года чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) составила 25,9 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам восьми месяцев показатель достиг 351,2 млрд рублей. Глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября прогнозировал, что группа по итогам 2023 года получит рекордную чистую прибыль на уровне 420 млрд рублей. Выплаты дивидендов по итогам года «практически исключены». Убыток группы по МСФО составил 613 млрд рублей из-за санкций по итогам 2022 года.

В Смольном рассказали, что сотрудничество Петербурга и банка ВТБ носит стратегический характер. Так, в городе совместно реализуются проекты по строительству Широтной магистрали скоростного движения, второй очереди аэропорта Пулково и метрополитена.

Временное резидентство

Среди крупных налоговых релокантов были компании, которые переехали, но по разным причинам пробыли в Петербурге недолго. Так, оператор магистральных трубопроводов «Транснефтепродукт» 19 декабря 2005 года объявил о смене прописки с московской на питерскую. Соответствующее решение принял единственный акционер компании — «Росимущество». Штаб-квартира расположилась на улице Коллонтай, 14, корп. 1.

В апреле 2006 года президент ОАО «АК "Транснефтепродукт"» Сергей Маслов сообщил, что его компания произвела первый платеж в бюджет Петербурга. Тогда он обещал, что налоговые отчисления «Транснефтепродукта» будут составлять $20 млн в год. Но налоговое резидентство продлилось недолго. В апреле 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ, который объединил «Транснефтепродукт» и «Транснефть». Как говорилось в президентском указе, причиной объединения стало «формирование единой системы транспортировки нефти и продуктов ее переработки трубопроводным транспортом и защиты экономических интересов РФ».

Сегодня «Транснефтепродукт» — это монополист в транспортировке светлых нефтепродуктов: дизельного топлива, бензинов, керосина. Компания поставляет продукты от 18 нефтеперерабатывающих заводов в различные регионы России, страны Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан), а также в страны дальнего зарубежья по системе магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП). Чистая прибыль за 2022 год составила 108 млн рублей.

Еще одним заметным налоговым переселенцем стала первая частная авиакомпания в России «Трансаэро». Она совершила первый полет еще 5 ноября 1991 года. После переезда из Орла в Петербург компания просуществовала десять лет. Решение о переезде «Трансаэро» утвердили в декабре 2005 года на собрании акционеров. Уже 18 января 2006 года компания получила местную прописку. Налоговые отчисления в бюджет города тогда составили более 400 млн рублей. По итогам 2014 года она являлась второй авиакомпанией в России. Ее доля в пассажирообороте на международных линиях составляла 23%, на внутренних — 19%. Однако американское правило Too Big to Fail («слишком большой, чтобы обанкротиться») не сработало.

К 2015 году после девальвации и на фоне сложной экономической ситуации у компании начались финансовые проблемы. В октябре этого же года правительство РФ приняло решение о банкротстве перевозчика, а Росавиация аннулировала его сертификат эксплуатанта.

На связи

Вслед за крупными компаниями в июне 2006 года столицу покинул российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком», акционеры одобрили перерегистрацию компании в Петербурге. «Ростелеком» — первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи. Он был создан в 1993 году на базе «Интертелекома», первоначальное название — «Совтелеком». В 1994 году «Ростелеком» был включен в состав корпорации «Связьинвест», которую в 2013 году поглотил полностью.

В 2006 году началась диверсификация предоставляемых услуг «Ростелекома»: помимо функции оператора фиксированной телефонии, компания стала магистральным интернет-провайдером. В 2009 году она же запустила портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги».

Начиная с 2000 года наблюдались поглощения группой компаний операторов фиксированной телефонной связи, в частности, междугородних, международных и региональных, затем сервисов доставки контента, дата-центров мобильных операторов и операторов кабельного телевидения. Знаковым событием стала консолидация в 2020 году 100% долей мобильного оператора «Теле-2 Россия».

Акции ПАО, помимо free float (29%), принадлежат юридическим лицам. Наибольшая доля принадлежит федеральному агентству «Росимущество» (38,2%), второй государственный акционер — Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (3,4%). Также доли принадлежат банку ВТБ (8,4%) и «Телеком Инвестициям» (21%).

Ключевые фигуры группы компаний — генеральный директор Михаил Осеевский и председатель совета директоров Сергей Иванов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (11,5 млн).

Выручка «Ростелекома» за первое полугодие 2023 года составила 324,5 млрд рублей. Чистая прибыль провайдера за апрель — июнь достигла 9,5 млрд. Чистая прибыль «Ростелекома» за первое полугодие 2023 года — 26,9 млрд. Выручка «Ростелекома» в сегменте мобильной связи (представлен сотовым оператором Tele2) выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 120,1 млрд рублей. Абонентская база Tele2 и «Ростелекома» на конец 2022 года увеличилась на 13,1% в годовом сравнении и насчитывала 48,1 млн абонентов.

Еще один крупный переезд в Петербург произошел в 2015 году. Тогда Национальная спутниковая компания сменила московскую прописку «Триколор ТВ». Это решение она приняла из-за действующих льгот по налогу на прибыль для организаций, которые работают в сфере теле- и радиовещания. По действующему тогда закону для получения льготы они должны были вложить в экономику города не менее 800 млн рублей — тогда ставка налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, составляла для них 13,5% вместо нынешних 18% (еще 2% зачислялось в федеральный бюджет). На тот момент в правительстве Петербурга объем поступлений от компании «Триколор ТВ» оценивали не менее чем в 1 млрд рублей ежегодно.

«Триколор ТВ» считается крупнейшим оператором спутникового телевидения России. Равные доли в уставном капитале ЗАО «Национальная спутниковая компания» (юридическое лицо «Триколор ТВ») принадлежат двум физическим лицам: Ольге Орловой и Римме Сорокиной. Основным акционером общества является глава General Satellite Андрей Ткаченко. Еще 25% акций принадлежат компании «ВТБ Капитал». Центральный офис сейчас расположен в Москве.

Компания «Триколор ТВ» начала работу в 2005 году и в скором времени заняла позицию крупнейшего оператора спутникового ТВ в стране. Сначала вещание на европейскую часть России шло через французский спутник Eutelsat W4. Чтобы расширить покрытие и начать вещание в Сибири, оператор вскоре задействовал еще один спутник — «Бонум-1». Всего за два года после начала работы аудитория оператора достигла 500 тыс. человек. К 2023 году аудитория «Триколор ТВ» насчитывает около 40 млн человек. По итогам первого квартала 2023 года общая база «Триколора» составила 12,284 млн домохозяйств. Сегодня компания является и оператором платного ТВ и развлекательных сервисов, и поставщиком целого комплекса товаров и услуг.

Суда сюда

Судоходные и судостроительные компании не остались в стороне и тоже сменили прописку на петербургскую. Одной из первых стала судоходная компания ПАО «Совкомфлот», которая перебралась в Петербург 5 декабря 2006 года. Тогда бюджетный эффект оценивался в 500 млн рублей.

ПАО «Совкомфлот» (СКФ) — это крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Компания занимает первое место в мире по количеству челночных танкеров, ледокольных судов снабжения, нефтеналивных танкеров типа Aframax, газовозов СПГ ледового класса.

История компании начинается в 1988 году, когда она одной из первых в современной России получила статус акционерного общества. На сегодняшний день группа СКФ — интегрированный судоходный холдинг, который выступает и владельцем, и оператором флота. В состав группы СКФ входит ПАО «Новошип» (Новороссийское морское пароходство).

По данным компании, в составе флота на 15 марта 2021 года, с учетом совместных предприятий, 171 судно и 26 судов-новостроев. Большая часть судов обладает ледовым классом, что позволяет работать в суровых условиях Севера. «Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных энергетических проектов в России и за ее пределами: «Ямал СПГ», «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новый порт» и других.

С октября 2020 года акции «Совкомфлота» торгуются на Московской бирже. Free float составляет 15,6%, квазиказначейский пакет — около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%. Чистая прибыль транспортной компании «Совкомфлот» по МСФО в первом полугодии 2023 года составила $496 млн, в том числе во втором квартале — $210 млн, следует из отчетности. За первое полугодие 2022-го финансовая отчетность компании не раскрывалась.

Одним из последних крупных переездов в Петербург отметилась компания ОСК. В середине октября 2021 года штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации перенесли в здание на переулке Антоненко, а большая часть сотрудников разместилась в бизнес-центре на 17-й линии Васильевского острова.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» появилось в марте 2007 года. 100% акций компании находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. В Петербурге сосредоточена большая часть конструкторских бюро и верфей компании, а также ее заказчиков — Главкомат ВМФ и «Газпром». Предприятия ОСК строят военные и гражданские корабли.

ОСК при переезде добавила в городской бюджет НДФЛ в размере 13% от зарплатного фонда корпорации в Петербурге. В компании подчеркивают, что решение о переезде корпорации принял президент России. ОСК должна была перебраться еще в июле 2020 года, но пандемия изменила планы. Переезд холдинга потребовал 1,5 млрд рублей. Сейчас корпорация официально зарегистрирована в Петербурге по адресу улица Марата, 90. В этом же здании располагается входящее в холдинг центральное конструкторское бюро «Рубин».

Из открытых источников известно, что на сегодняшний день в головной компании ОСК трудятся 500 человек, а на всех предприятиях корпорации — более 100 тыс. человек в 15 регионах. В августе 2023 года стало известно, что ОСК передали в доверительное управление ВТБ на пять лет. По данным «Ъ», решение вызвано срывом программы оздоровления ОСК, начатой в 2020 году.

В сентябре 2023 года стало известно, что дочерняя компания немецкого концерна Siemens — ООО «Нефтегаз и энергетика» — переедет в Петербург. О решении юрлица изменить свое территориальное местоположение свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ранее «дочка» Siemens располагалась в Москве по адресу 2-й Сыромятнический переулок, 1. Прежнее название компании — ООО «Сименс Энергетика». Она была зарегистрирована в 2020 году. В июле этого года организацию переименовали, но ее собственник не менялся. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), чистая прибыль компании за 2022 составила 6,4 млрд рублей при убытке 1,4 млрд.