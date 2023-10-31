Как эксперты оценивают перспективу появления платных парковок в Челябинске

Один из активно обсуждаемых транспортных проектов Челябинска — внедрение в городе платных парковочных пространств. Ранее он был отложен мэрией и сейчас находится на доработке. Всего в Челябинске на платных парковках планируется обустроить 1591 машино-место, из них 10% будут отданы под стоянку для инвалидов на безвозмездной основе. Разместить их намерены в центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Тимирязева, Сони Кривой и на Театральной площади. Пространства оборудуют комплексами фото-и видеофиксации. Размер почасовой платы составит 30 руб. Работу парковок будет курировать межбюджетное муниципальное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей Челябинска». «Guide. Городская среда» узнал у экспертов, как они оценивают проект внедрения в городе платных пространств для стоянки автомобилей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Радченко, эксперт по городскому и транспортному планированию:

Внедрение платных парковок — прекрасный инструмент, который зарекомендовал себя во всем мире и многих мегаполисах России. Большая часть крупных городов уже внедрили их и пользуются всеми плюсами платных зон для парковки. Введение платы за хранение автомобиля на городских улицах имеет сразу несколько позитивных эффектов. И главный из них вовсе не пополнение бюджета, хотя в текущей экономической ситуации это тоже важно. Для города основным плюсом будет ускорение движения в зоне введения за счет упорядочивания припаркованных автомобилей, что повышает безопасность дорожного движения и снижает число ДТП за счет улучшения видимости. Также в связи с сокращением числа поездок в перегруженные районы снизится число пробок.

Выгоду получат и пассажиры общественного транспорта — хаотичная парковка уйдет с остановок, брошенные автомобили перестанут мешать маневрам автобусов и троллейбусов. Благодаря этому снизится время поездок и вырастет частота рейсов — горожане смогут добираться быстрее, а перевозчики — экономить на топливе и улучшать свою экономическую модель не за счет повышения тарифов. При этом количество мест на платных парковках должно диктоваться пропускной способностью дорожной сети в той или иной зоне, доступностью подъезда к важным социальным объектам и потребностями бизнеса.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

Все истории с платными парковками можно рассматривать исключительно в монетарном плане. Сегодня одно парковочное место в центре Москвы приносит денег больше, чем номер в дорогой гостинице напротив Кремля. Поскольку этот столичный прецедент видят по всей стране, совершенно логично, что платные парковки внедряют и в таком огромном городе, как Челябинск. По моему мнению, целесообразности в создании платных парковок нет — они создаются исключительно с целью заработка. И местным жителям придется с этим смириться.

Уверен, что на первом этапе парковки будут только в центре Челябинска, а затем они распространятся до самих окраин. С их внедрением город превратится в разделенное шлагбаумами пространство, что, конечно, противоречит идее связности пространства и комфортности городской среды. Справедливости ради отмечу, что будет и положительный эстетический эффект от нанесения разметки, упорядочивания пространства для стоянки и эвакуации припаркованных не по правилам автомобилей. Однако проблему пробок это не решит. Кроме того, платная парковка в 98% случаев предполагает сокращение имеющихся машино-мест из-за появления мест для поворота и разворота, установку знаков запрета парковки и остановки. Соответственно, в городе вырастет спрос на стоянку, что станет еще одним основанием для повышения тарифа. Добавлю, что потребность иметь автомобиль сегодня у жителей городов есть. Общественный транспорт развит далеко не так хорошо, как должен быть, даже в Москве с ее большими финансовыми возможностями. Что же тогда говорить про региональные центры.

Александр Агарков, эксперт в сфере общественного транспорта:

Платные парковки должны внедряться не с целью заработать, а чтобы сделать Челябинск более удобным. Сегодня в городе физически невозможно обеспечить всем места для стоянки, особенно в центре и самых популярных локациях. При этом есть люди, которым автомобиль нужен для работы, и их эффективность упадет, если они пересядут на общественный транспорт. В их числе курьеры, сотрудники мобильных бригад и руководители компаний, которым нужно в течение дня посещать офисы контрагентов. Сегодня им приходится тратить много времени на поиск мест для стоянки. Внедрение платных парковок решило бы эту проблему, поскольку из-за затрат не так много людей станут оставлять на них машины на весь день. Доступных мест для стоянки станет больше, хоть они и не будут бесплатными. А заработанные на парковках деньги можно будет потратить на их обслуживание — асфальтирование и очистку от снега.

Ярослав Щербаков, председатель челябинского регионального отделения партии «Яблоко»:

Такое решение назрело, хоть оно и непопулярно — многие будут недовольны появлением в Челябинске платных парковок. Однако их внедрение необходимо, поскольку город у нас не резиновый, и мест для стоянки в его центре остро не хватает, особенно в рабочие часы в будние дни. Вводя платные парковки, нужно предоставить местным жителям альтернативу в виде удобного и развитого общественного транспорта, который часто ходит и позволяет добраться с минимумом пересадок до любой точки в Челябинске. Этого в городе сейчас нет, но к такой цели нужно идти. При этом тариф за платную парковку не должен быть завышенным и существенным для бюджета челябинцев. Мы сейчас переживаем период кризиса, и любые дополнительные расходы для них станут ощутимой проблемой. По моему мнению, реализация «неудобного» для властей проекта платных парковок будет отложена до выборов депутатов Челябинской городской думы, губернатора и президента РФ.