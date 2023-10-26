На Кубани поддержали инициативу разрешить рекламу винодельческих хозяйств

Кубанские винодельческие хозяйства поддержали инициативу, позволяющую им размещать свою рекламу на билбордах. Поправки ранее одобрил Кабмин, сообщила газета «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Поправки позволят размещать рекламу о винодельческих хозяйствах, районах и зонах, а также информацию о различных видах производимых вин. Первоначально предусматривалась возможность размещения рекламы конкретных торговых марок вин, однако правительство решило не одобрять этот пункт «в целях защиты жизни и здоровья граждан».

«В течение года информация о нашей винодельне была размещена на одном из билбордов в крае и ситиборде. Там изображены сама винодельня, логотип, указан номер телефона с подписью "экскурсии на винодельню". На протяжении всего туристического сезона мы наблюдали дополнительный туристический поток за счет этих билбордов. Практику, безусловно, необходимо расширять. Гости должны видеть предложение туристического продукта. Рекламный бюджет для этих целей необходимо планировать и закладывать»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» гендиректор винодельни «Скалистый берег» Константин Наделин.

В рамках нового законопроекта будет разрешено указывать виды вин, которые производятся в таких зонах, а также рассказывать о классификации и используемых сортах винограда при производстве. Власти рассчитывают, что принятие законопроекта усилит позиции отечественных виноделов, а также поспособствует формированию культуры потребления вина в стране. При этом использование образцов потребительской упаковки (тары) алкогольной продукции в рекламных материалах хотят ограничить.

«Законопроект может помочь в развитии энотуризма, ведь реклама на билбордах будет привлекать внимание проезжающих мимо путешественников. Так туристы смогут узнать о крупных винодельнях и небольших хозяйствах, расположенных недалеко от основных трасс. Сегодня винодельням очень важно развивать направление энотуризма — это прямой путь к сердцу потребителя. Когда у человека есть возможность попробовать вино на месте, прочувствовать его, узнать больше о терруаре, попробовать местные деликатесы, вдохновиться видами и атмосферой винодельни, он становится настоящим амбассадором бренда»,— считает Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо».

Вячеслав Рыжков

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