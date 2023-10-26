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Гендиректору компаний ГК «Селена» передали удостоверение депутата Курултая

Депутаты Курултая Башкирии проголосовали за передачу мандата Олега Голова, который избран сенатором от республиканского парламента, гендиректору благовещенского ООО «Полиэф инвест» и ООО «Агидель» (входят в ГК «Селена» Анатолия Бондарука) Вадиму Лешкову. Он баллотировался в республиканский парламент по республиканскому списку «Единой России».

Господин Лешков вошел в состав комитета по бюджетной налоговой инвестиционной политике и имущественным отношениям.

Вадим Лешков родился 5 февраля 1984 года в Стерлитамаке. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. С 2006 года работал на предприятиях Благовещенского района. ООО «Агидель» возглавляет с 2013 года.

Влада Шипилова

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