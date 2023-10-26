В Эвенкийском районе зафиксирована вспышка неизвестной инфекции

В поселке Ессее Эвенкийского муниципального района зафиксирована вспышка неизвестной инфекции, сообщают СМИ Красноярского края. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в минздрав региона, туда был направлен борт санитарной авиации с врачом инфекционистом.

«В настоящее время все пациенты осмотрены медработниками. Тяжелых случаев нет, госпитализация не требуется. Все обратившиеся лечатся амбулаторно», - рассказали в министерстве.

По данным регионального Роспотребнадзора, у местных жителей имеются признаки сыпи на теле.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев