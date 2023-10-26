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В Эвенкийском районе зафиксирована вспышка неизвестной инфекции
В поселке Ессее Эвенкийского муниципального района зафиксирована вспышка неизвестной инфекции, сообщают СМИ Красноярского края. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в минздрав региона, туда был направлен борт санитарной авиации с врачом инфекционистом.
«В настоящее время все пациенты осмотрены медработниками. Тяжелых случаев нет, госпитализация не требуется. Все обратившиеся лечатся амбулаторно», - рассказали в министерстве.
По данным регионального Роспотребнадзора, у местных жителей имеются признаки сыпи на теле.