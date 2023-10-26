В Сочи отелям рекомендуют вместо Хэллоуина праздновать День Черного моря

Мэрия Сочи рекомендовала руководителям предприятий и организаций индустрии гостеприимства вместо празднования Хэллоуина организовать мероприятия, посвященные Дню Черного моря. Об этом сообщает городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

В мэрии считают, что Хэллоуин — иностранная дата и «несвойственна российской культуре и традициям». Отелям, гостиницам и санаториям предлагают заменить его празднование на субботник на подведомственных и прилегающих к объектам пляжных территориях с участием жителей и гостей курорта. Предприятиям общественного питания рекомендуют предложить гостям комплементарный ассортимент, связанный с морской тематикой.

На ноябрьские праздники в Сочи ожидается наплыв туристов. В городе продолжают работать 55 крупных объектов турпоказа, запланирована работа около 30 зимних пляжей.

Мэрия Краснодара также рекомендовала предприятиям потребительской сферы отказаться от празднования Хэллоуина. В информационном письме, разосланном предприятиям потребсферы, отмечалось, что 30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. Подчеркивалось, что празднование Хэллоуина и организация тематических мероприятий не запрещены, однако «не поддерживаются и не пропагандируются, так как не имеют культурных корней в многонациональной культуре Кубани».

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram