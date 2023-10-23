Мэрия Краснодара рекомендовала заведениям отказаться от празднования Хеллоуина

Администрация Краснодара рекомендовала предприятиям потребительской сферы отказаться от празднования Хеллоуина. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

В информационном письме (есть в распоряжении редакции) говорится, что 30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани.

Отмечается, что празднование Хеллоуина и организация тематических мероприятий не запрещены, однако «не поддерживаются и не пропагандируются, так как не имеют культурных корней в многонациональной культуре Кубани». В тексте говорится, что они противоречат принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций.

«Учитывая вышеизложенное, рекомендуем вам воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина»,— говорится в письме управления торговли и бытового обслуживания населения мэрии Краснодара.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram