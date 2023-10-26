ТНТ перезапустит музыкальное шоу «Фабрика звезд»

Телеканал ТНТ в 2024 году перезапустит российское музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд». Об этом сообщила директор ТНТ Тина Канделаки. Шоу выходило на «Первом канале» в 2002–2007 и 2011–2012 годах.

«Вы помните, что я говорила про музыку и что мы не будем останавливаться на двух проектах. И мы не остановимся, кастинг уже идет — "Новая Фабрика звезд" на телеканале ТНТ»,— сказала Тина Канделаки на презентации нового сезона телеканала (цитата по ТАСС).

Первый выпуск «Фабрики звезд» на «Первом канале» вышел в октябре 2002 года. В последующие годы в проекте участвовали Полина Гагарина, Стас Пьеха, Елена Темникова, Виктория Дайнеко. В 2011–2012 годах выходил проект «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались известные исполнители, прежде участвовавшие в проекте.

Лусине Баласян