Перечень всего, что делается

Минпромторг намерен упростить процедуру подтверждения российского происхождения товаров — для этого ведомство предлагает объединить реестры российской промышленной и радиоэлектронной продукции. Принадлежность к реестру открывает производителям доступ к господдержке, в том числе к госзаказу. Однако реестры де-факто содержат одинаковые сведения и тем самым создают путаницу в первую очередь для самих госзаказчиков. В бизнес-объединениях инициативу поддерживают, напоминая, что задачей промышленности является производство, а комфортные процедуры могут этому способствовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, призванный оптимизировать реестры российской промышленной продукции. Речь идет об объединении реестров радиоэлектронной и российской промышленной продукции — первый де-факто подлежит упразднению. Всего в РФ, по оценкам авторов проекта, насчитывается 1,6–1,7 тыс. организаций в сфере разработки и производства радиоэлектроники.

В пояснительной записке к проекту авторы признают, что сейчас приходится вести одновременно два реестра, содержащие, по сути, одинаковые сведения.

Наличие двух реестров приводит к трудностям у участников торгов по госзаказу — напомним, что для производителей российской продукции предусмотрены преференции, при этом заказчики в соответствии с законом о контрактной системе (44-ФЗ) должны убедиться в «российском» происхождении товаров и проверить их наличие в реестрах. В Минпромторге сообщают о постоянно возникающей путанице у участников торгов в связи с выполнением таких требований. Ведомством «на регулярной основе ежемесячно обрабатывается порядка 150 запросов на предмет представления разъяснений по специфике каждого реестра, вопросам включения заявителя в реестры и, непосредственно, работы с указанными реестрами».

В деловых сообществах предложения по объединению реестров поддерживают. Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что проектируемые поправки окажут положительный эффект на производственный бизнес. Там подчеркивают, что изменения сократят излишние процедуры по администрированию, исключат дублирование информации и унифицируют требования к подтверждению отечественной промпродукции. «Это устранит путаницу у участников торгов при подтверждении сведений о наличии продукции в реестре»,— добавляет он.

В «Опоре России» полагают, что объединение реестров по проектам постановлений правительства №719 и №878 не так важно производителям продукции, так как они вполне четко представляют набор требований и процедуру включения в соответствующий реестр.

«Для них это отработанный алгоритм. Объединение реестров упрощает жизнь покупателям по 44-ФЗ, которые должны по каждому товару устанавливать статус нахождения в одном из реестров. Единый реестр позволяет делать это проще и быстрее»,— говорит председатель промышленного комитета «Опоры России» Максим Третьяков.

Член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов напоминает, что основная задача любого производителя — производить продукцию. «Вот вопросы сбыта качественного товара должны быть максимально комфортными. Важно, чтобы не требовалось дополнительного внесения продукции в различные реестры. Условные "регистрации", "подтверждения качества" должны быть сведены к нулю. Качество продукции должно определяться соответствующими уполномоченными органами. И это должна быть разовая процедура, без лишней бумажной волокиты. Именно поэтому любые шаги по упрощению участия бизнеса в госзакупках и тендерах корпораций можно воспринимать только в позитивном ключе»,— констатирует эксперт.

Диана Галиева