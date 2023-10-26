Смерть и четыре года условно

В Мещанском райсуде столицы завершился скандальный процесс по делу о мошенничестве, во время которого прямо в ходе судебного заседания скончался подсудимый Евгений Пчелкин. Вместе с сообщницей Ириной Гольцовой мужчину обвиняли в махинациях с квартирами. В итоге дело в отношении господина Пчелкина суд прекратил в связи с его смертью, а госпожа Гольцова, как и просил прокурор, получила четыре года условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении предпринимателей Евгения Пчелкина и Ирины Гольцовой Мещанский райсуд столицы начал рассматривать в августе 2022 года. Обоим следствие инкриминировало махинации с жильем в ЖСК «Нагатино-Садовники» на Нагатинской набережной.

Из материалов дела следовало, что господин Пчелкин мошенническим путем завладел там пятью квартирами, принадлежавшими третьему лицу, а госпожа Гольцова — тремя.

Своей вины в инкриминируемых деяниях ни один из фигурантов не признавал ни в ходе следствия, ни в суде. В частности, защита Евгения Пчелкина утверждала, что он так же, как и потерпевший по этому делу, купил квартиры еще на стадии строительства, но разбираться в том, что «застройщик банально занимался двойными продажами, следствие не захотело».

Отметим, что возведением жилья на Нагатинской набережной занималась обанкротившаяся в 2016 году компания СУ-155 — некогда один из крупнейших московских застройщиков. При этом за год до краха в отношении руководства девелопера, включая гендиректора Александра Мещерякова, было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о неуплате налогов и хищении средств дольщиков. Однако через год их прекратили в связи с тем, что компания вернула в бюджет более 2 млрд руб.

Ирину Гольцову следствие сочло возможным оставить под подпиской о невыезде, а вот Евгения Пчелкина в августе 2021 года Нагатинский суд заключил под стражу. По словам адвоката последнего Вероники Ларионовой, следователь Яна Радчинская и слушать ничего не хотела о том, что 48-летний отец троих детей, да еще страдающий хроническим сердечным заболеванием, препятствующим содержанию в изоляторе, скрываться от нее не намерен. «Во время допроса она прямо сказала: будет признание — будет домашний арест»,— добавила защитник.

ЧП в Мещанском райсуде произошло 7 ноября 2022 года, примерно через пять минут после того, как Евгения Пчелкина завели в зал.

Поместив подсудимого в «аквариум», конвой снял с него наручники. Однако, едва повернувшись к лавке, мужчина неожиданно рухнул на пол. Первую медицинскую помощь ему попытались оказать конвоиры. Скорая прибыла через десять минут, но врачам оставалось только констатировать смерть подсудимого.

«За время пребывания в "Матросской Тишине" состояние Евгения Пчелкина резко ухудшилось, на что мы неоднократно обращали внимание в ходатайствах об изменении ему меры пресечения хотя бы на домашний арест. Однако никакой реакции на это не было, несмотря на то что администрации изолятора даже приходилось госпитализировать его в одну из столичных клиник»,— заявила “Ъ” адвокат Ларионова.

В связи со смертью подсудимого Пчелкина Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

В его рамках назначили судмедэкспертизу, которая должна была дать ответ в том числе и на вопрос, оказывалась ли в СИЗО обвиняемому необходимая медицинская помощь. Однако, по данным “Ъ”, она до сих пор не завершена, в связи с чем ни обвиняемых, ни подозреваемых в деле о халатности нет.

Судебный же процесс после кончины Евгения Пчелкина возобновился в Мещанском суде через месяц. И если в отношении него дело было прекращено в связи со смертью, то Ирина Гольцова, как и просил гособвинитель, получила четыре года условно.

«Я настаиваю на том, что никакой необходимости держать Евгения Пчелкина в СИЗО, где он провел более года, не было, тем более что доказательства его вины следствие суду так и не представило»,— заявила “Ъ” Вероника Ларионова.

Олег Рубникович