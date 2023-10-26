Повышенные соцобязательства

Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, чем участник госзакупки может подтвердить существенное снижение цены поставляемого товара для «жизнеобеспечения граждан». В частности, может ли выступать таким доказательством гарантийное письмо за его личной подписью, если участник не является производителем продукции. Поскольку в законе нет исчерпывающего перечня документов, суды сочли такие гарантии достаточными. Но по жалобе надзорного ведомства делом заинтересовался ВС. Юристы обращают внимание на усиленное внимание уполномоченных органов к закупкам социально ориентированной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

ВС рассмотрит вопрос о том, чем поставщик может обосновать низкую цену товара. В 2021 году крымское госучреждение «Бахчисарайский психоневрологический интернат» (ПНИ) провело аукцион на поставку ему сливочного масла и творога. По итогам торгов учреждение заключило договоры с ИП Геннадием Коныгиным, подавшим предложения со снижением начальной максимальной цены контракта (НМЦК) на 47% и 54% соответственно.

По ст. 37 закона о контрактной системе участник закупки на поставку товаров для жизнеобеспечения граждан, предложивший цену на 25% ниже НМЦК, должен представить заказчику ее обоснование. В качестве этого ИП направил информацию о трех контрактах, исполненных им в течение предыдущих трех лет, а также гарантийные письма, в которых за подписью самого Геннадия Коныгина сообщалось, что он является официальным дистрибутором ряда производителей продукции и имеет на складе необходимое количество товара длительного срока хранения.

Служба финансового надзора Республики Крым провела внеплановую проверку интерната и пришла к выводу, что гарантийные письма ИП не отвечают требованиям закона о контрактной системе.

В связи с этим, по мнению ведомства, ПНИ должен был признать предпринимателя уклонившимся от заключения контракта, а не сделав этого, он нарушил условия закупок.

Интернат оспорил решение надзорной службы в суде. Арбитражный суд Крыма в июне 2022 года отклонил иск ПНИ, посчитав, что гарантийные письма не подтверждают возможность поставить продукты, поскольку в них идет речь о продукции длительного срока хранения, а масло и творог «к таковым не относятся». Кроме того, говорится в решении суда, эти гарантии не обосновывают ценовые предложения, поскольку исходят не от производителя продуктов, а также не раскрывают механизм образования предложенных ИП низких цен.

Но апелляция не согласилась с этим и отменила решение службы, решив, что заверение предпринимателя является «достаточным подтверждением его возможности поставить продукцию в необходимом количестве в соответствии с условиями контрактов», а также обосновывает предложенные им цены.

Апелляционный суд отметил, что закон не содержит конкретного перечня документов, который участник закупки обязан представить в обоснование снижения цены. Окружная кассация оставила эту позицию в силе.

Служба финансового надзора обжаловала это в ВС. По мнению службы, заверение ИП, изложенное в гарантийных письмах, является «голословным, документально не подтвержденным ни в ходе закупочной процедуры, ни при проверке, ни в судебном разбирательстве». Кроме того, ведомство отметило, что нормы закона направлены прежде всего на «дополнительную защиту заказчика» при закупках товаров жизнеобеспечения, срыв поставки которых «может иметь негативные последствия». Дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 22 ноября.

Юристы отмечают, что разъяснения ВС будут важны для практики по спорам из госзакупок.

По словам партнера Orchards Алексея Станкевича, ст. 37, регулирующая перечень предоставляемых участниками закупки документов, «недостаточно конкретизирована», в ней нет исчерпывающего списка сведений и материалов. Это может быть гарантийное письмо производителя или другие документы, подтверждающие его возможность исполнить контракт, уточняет старший юрист «Пепеляев Групп» Стефания Решетникова. Цель предоставления таких подтверждений — снизить риски заказчика получить «меньшее количество товара или товар более низкого качества», добавляет она.

Если поставка предлагается с существенным дисконтом, обычно суды считают, что «участник торгов не может сам себе подтвердить наличие продукции» и нужно заверение от третьего лица (производителя, оптового поставщика и др.), которое «обезопасит заказчика от сорванного контракта», указывает антимонопольный юрист Наталья Пантюхина. Между тем, по ее словам, на практике участники предоставляют собственные гарантийные письма «чаще, чем кажется», заказчики же «тихо их принимают», и «если на закупку не жалуются, то об этом никто и не узнает». В деле с ПНИ «вероятно, заказчик не увидел критической причины для отказа заключить договор», «низкая цена тоже могла сыграть роль», рассуждает госпожа Решетникова.

Алексей Станкевич предупреждает, что заказчик, принимая от участника закупки предложение с заниженными ценами, должен быть «крайне осмотрительным», так как именно он обязан проверять обоснованность цены и «отвечает за достоверность полученных от участников закупки сведений». Решение ВС, по его словам, должно «закрыть законодательный пробел в вопросах подтверждения добросовестности участников закупок». Вне зависимости от исхода спора, подчеркивает господин Станкевич, «это дело иллюстрирует пристальное внимание уполномоченных органов к закупкам социально ориентированной продукции», а также призывает участников таких торгов «не игнорировать установленные антидемпинговые меры и ответственно относиться к представляемым ими документам».

Екатерина Волкова, Анна Занина