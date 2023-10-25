Экс-замгубернатора Кубани Хатуов оставил пост директора компании «Мантера-Групп»

Бывший вице-губернатор Кубани Джамбулат Хатуов оставил должность директора компании «Мантера-Групп». Сведения об этом содержатся в системе «Спарк-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Компанию возглавил бывший член совета директоров АО «Сочи-Парк» Вадим Трукшин.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», компания «Мантера-Групп» зарегистрирована в 2021 году в Сириусе. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления является основным видом деятельности предприятия. Учредителем предприятия является Сергей Улитин. По итогам 2022 года выручка фирмы составила 357,6 млн руб., чистая прибыль — 60,9 млн руб.

Джамбулат Хатуов родился в 1967 году в Новокубанске. В 1984 году окончил Московский университет кооперации по специальности «Экономист-организатор». В 2002 году стал исполняющим обязанности главы Успенского района. В период с 2008 по 2009 год — первый заместитель главы муниципального образования, и. о. главы Сочи. Первым замгубернатора Краснодарского края господин Хатуов был назначен с 2009 года. В 2016 году занял пост заместителя министра сельского хозяйства РФ. Директором ООО «Мантера-Групп» Джамбулат Хатуов был назначен в 2022 году.

Анастасия Донскова

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