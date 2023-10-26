Деньги из ракушки

Как стало известно «Ъ-Прикамье», средства, которые выделил частный спонсор на строительство арт-объекта «Доисторическая ракушка», могут быть использованы на другой, более актуальный проект: возведение памятника героям специальной военной операции (СВО) в сквере у Дома чекистов. По информации «Ъ-Прикамье», данный проект является инициативой краевых властей. Сейчас в мэрии проводится конкурс среди архитекторов на сооружение объекта. Депутаты и эксперты отмечают, что строительство памятника сейчас предпочтительнее, чем арт-объект.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О том, что городские власти отказались от установки арт-объекта «Доисторическая ракушка» на месте демонтированных киосков напротив ЦУМа, заявил на заседании Пермской гордумы в минувший вторник замглавы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов. Он отметил, что в первоначальной концепции благоустройства этого пространства действительно была предусмотрена установка малой архитектурной формы. Сейчас здесь обустроена пешеходная зона, а также проектируется Тр-5в — дополнительный проезд вдоль отеля «Прикамье» от ул. Екатерининской до ул. Ленина. «Установка малых архитектурных форм там на сегодняшний день больше не планируется»,— сказал господин Галиханов. В мэрии Перми не прокомментировали «Ъ-Прикамье» причины отказа от проекта.

Однако, как выяснил «Ъ-Прикамье», средства в размере 18,6 млн руб., предназначавшиеся на строительство «ракушки», все же не пропадут и пойдут на строительство памятника героям спецоперации — его могут установить в сквере у Дома чекистов на ул. Сибирской. Сейчас в мэрии проводится конкурс на сооружение памятника среди архитекторов. По данным «Ъ-Прикамье», памятник является инициативой властей Пермского края. В правительстве края сообщили, что ничего об этом не слышали. В мэрии также оставили вопрос «Ъ-Прикамье» без комментариев.

Проект «ракушка» был одним из знаковых проектов бывшего мэра Перми Алексея Демкина. Еще в конце 2022 года городские власти изъяли участок на Комсомольском проспекте напротив ЦУМа в связи с необходимостью реконструкции внутриквартальной дорожной сети. В январе текущего года начался демонтаж размещавшихся там киосков. Тогда Алексей Демкин сообщил, что помимо дорожных работ там планируется провести работы по благоустройству и установить арт-объект «Доисторическая ракушка». Стоимость арт-объекта оценивалась в 18,6 млн руб. Предполагалось, что он будет установлен на спонсорские средства. Имя мецената не называлось. Высота ракушки — 3 м, ее лопасти будут подсвечиваться светодиодами. Разработчиком проекта выступил городской Институт территориального планирования.

Впрочем, краевые власти не поддержали проект господина Демкина. В апреле на заседании краевого оргкомитета «Победа» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что «какие-то „ракушки“ ставим, а найти деньги на стелу „Город трудовой доблести“ не можем». Летом Алексей Демкин покинул пост мэра, а стела «Пермь — город трудовой доблести» была построена на площади Карла Маркса.

Опрошенные «Ъ-Прикамье» депутаты гордумы выступили за строительство памятника героям СВО. «То, что говорят, что будет памятник ребятам, я, понятно, двумя руками поддерживаю. Но пока такую инициативу я не слышал. Если я ее услышу, то буду поддерживать двумя руками. Это надо, потому что в других регионах такое фундируется и делается»,— заявил «Ъ-Прикамье» депутат Дмитрий Федоров.

Его коллега Василий Кузнецов также поддержал возможное возведение памятника героям СВО: «Предполагаю, что, учитывая ситуацию сегодня в стране, конечно, по сравнению с любой „ракушкой“ объект, посвященный СВО, будет гораздо предпочтительнее»,— поделился господин Кузнецов.

Дмитрий Погорелов