Принесенные взрывом

Совладельцы ЗАО «Перм­взрывпром», старейшей в регионе компании, специализирующейся на промышленных взрывных работах, вступили в корпоративный конфликт. Акционеры ЗАО Лариса Чижова и Алексей Юдин обратились в арбитражный суд с требованием прекратить полномочия совета директоров общества и избрать его новый состав. Также они просят обязать компанию предоставить им список аффилированных лиц и финансовые документы. В свою очередь, «Пермвзрывпром» добивается судебного акта о передаче акций, принадлежащих Юдину и Чижовой, на баланс общества. По мнению ЗАО, ответчики приобрели их в обход преимущественного права других акционеров и намерены сместить действующую управленческую команду предприятия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Физлица Алексей Юдин и Лариса Чижова обменялись несколькими исками с ЗАО «Пермвзрывпром». Бизнесмены направили заявления о признании недействительными итогов годового собрания акционеров ЗАО, а также о понуждении компании провести внеочередное собрание, прекратить полномочия совета директоров ЗАО и избрать его новый состав. В совет директоров истцы требуют включить себя, Елену Юдину, Вячеслава Сиротина и Анну Даль. Акционеры просят также обязать общество предоставить им информацию об аффилированных лицах и другие документы, касающиеся деятельности предприятия, в том числе финансовой.

ЗАО «Пермвзрывпром» является правопреемником созданного в 1957 году спецуправления треста «Союзвзрывпром». Компания занимается взрывными работами по дроблению горных пород при строительстве и открытых горных разработках, разрушением оснований и фундаментов при реконструкции действующих промышленных предприятий. По данным сайта ЗАО, «Пермвзрывпром» работает на территории Пермского края, Республики Удмуртия и Республики Коми. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия от продажи в прошлом году составила 90,2 млн руб., чистый убыток — 4,857 млн руб. Структура владельцев не раскрывается. Как следует из документов на сайте Арбитражного суда Пермского края, Алексею Юдину и Ларисе Чижовой принадлежит свыше 52% акций общества. Всего они приобрели 142 акции у физических лиц.

ЗАО «Пермвзрывпром» не согласилось, что Юдин и Чижова получили акции предприятия с нарушением законодательства. Компания обратилась в суд к указанным лицам с заявлением о передаче прав и обязанностей покупателей акций на истца. По мнению ЗАО, ответчики выкупили ценные бумаги в количестве 117 штук с нарушением преимущественного порядка приобретения, что противоречит уставу общества. В случае удовлетворения требований они утратят корпоративный контроль над предприятием.

«Пермвзрывпром» попытался также добиться введения обеспечительных мер в виде запрета ответчикам голосовать на внеочередном собрании акционеров. Свои доводы компания мотивировала тем, что покупка спорных акций была произведена «с целью смещения органов управления общества». В компании полагают также, что ответчики хотят сформировать подконтрольный им совет директоров из лиц, у которых отсутствуют познания в специфике деятельности компании. В ЗАО считают, что в итоге предприятию может быть причинен ущерб.

В итоге Арбитражный суд Пермского края во введении обеспечительных мер отказал. Как отмечается в решении, истец не доказал, что отсутствие запрета на голосование может привести к невозможности исполнения судебного акта. По мнению суда, запрашиваемые обеспечительные меры не связаны с заявленными требованиями. Кроме того, в определении указывается, что совет директоров общества и его единоличный исполнительный орган по закону несут ответственность за причинение обществу убытков.

Управляющий партнер экспертной компании «Лаборатория права» Илья Познанский говорит, что на практике добиться обеспечительных мер, которые заявлял «Пермвзрывпром», довольно сложно и решение суда отражает распространенный в практике подход. «Мотивируются определения обычно тем, что истребуемая мера никак не может повлиять на возможность приведения в исполнение судебного акта, поскольку затруднить исполнение может только отсутствие акций у ответчика»,— поясняет эксперт. По мнению юриста, фактически суды перестраховываются, поскольку если истец выигрывает спор, то он получает корпоративный контроль над компанией, а если проиграет, то обеспечительные меры серьезно затруднят деятельность общества.

Господин Познанский отмечает, что споры вокруг преимущественного права на приобретение акций весьма распространены. По его словам, иногда акционеры пытаются обойти эту процедуру, например через договор дарения, на которое преимущественное право не распространяется. «Во всех случаях необходимо доказывать, что заявитель является акционером компании, где действует правило о преимущественном праве, а ответчик совершил определенные действия, направленные на его обход»,— полагает эксперт.

Основатель юридической компании Lukichev.legal Роман Лукичев говорит, что при рассмотрении таких споров суд должен сверить процедуру продажи акций, которая предусмотрена корпоративными документами (уставом), с фактической процедурой их реализации. «Если имели место нарушения, то, за некоторым исключением, истец вправе потребовать перевода прав и обязанностей по сделке на себя»,— добавил он.

Дмитрий Астахов