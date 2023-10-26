Он же памятник

Здание заводоуправления Краснокамского ЦБК, построенное почти 90 лет назад, стало причиной спора бумкомбината и краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. Последнее требует, чтобы ООО «Кама» провело работы по сохранению исторического здания. В «Каме» говорят, что проведут повторную оценку состояния заводоуправления и представят план-график работ надзорному органу. Эксперт обращает внимание, что сохранение памятника может подразумевать ремонт, реставрацию, консервацию и приспособление объекта для современного использования. Его приведение в нормативное состояние оценивается в 250 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в суд, потребовав от ООО «Кама», управляющего активами Камского целлюлозно-бумажного комбината, провести работы по сохранению памятника архитектуры, находящегося в собственности предприятия. По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, исковое заявление инспекции к ООО «Кама» принято к производству 27 сентября. Первое заседание по делу назначено на ноябрь. В инспекции пояснили, что требования ведомства касаются объекта культурного наследия «Управление КЦБК». «В ходе обследования состояния указанного объекта культурного наследия сотрудниками органа государственной охраны выявлены недостатки его физического состояния, обусловленные отсутствием проведения работ по сохранению данного объекта в установленном порядке»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в гос­учреждении.

Объект культурного наследия регионального значения «Управление КЦБК» располагается на ул. Шоссейной, 11, в Краснокамске. Здание было построено в 1930-е годы, принадлежит ООО «Кама» — в нем находится заводоуправление. Согласно сайту госинспекции, охранное обязательство собственника здания «Управление КЦБК» было утверждено мартовским приказом от 2020 года. В соответствии с документом, для сохранения памятника архитектуры до 30 июня 2020 года у здания необходимо было отремонтировать крышу, отмостку, помещения подвала, отреставрировать витражные заполнения в восточном эркере, реставрировать фасады. Какие именно работы проведены, неизвестно.

Источник, знакомый с позицией ЦБК, сообщил, что проблема с сохранением памятника архитектуры — здания заводоуправления — давняя. «Кама» изучала этот вопрос: для приведения памятника в порядок необходимо 250 млн руб. Предприятие, еще недавно находившееся в простое более года, а затем реализовывавшее многомиллиардный инвест­проект, просто не могло позволить себе направить эти средства на здание, сказал он. Собеседник заметил, что в Краснокамске приходит в негодность еще много памятников архитектуры, и это серьезная проблема для моногорода. Решить ее только ремонтом одного здания нельзя.

Предприятие «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в РФ производителем мелованного картона. Производство было запущено в 2021 году, большую часть средств на строительство (19,4 млрд руб. из необходимых 29,3 млрд руб.) в 2016 году предприятие получило от банка «Открытие». В начале этого года банк «Открытие», которому «Кама» принадлежала с 2018 года, продал ее компании Augment Investments Limited предпринимателя Виктора Харитонина, совладельца «Фармстандарта».

В ООО «Кама» подчеркнули, что являются ответственным собственником, осуществляют необходимый уход за зданием управления, поддерживая его состояние в рамках установленных нормативов и требований законодательства. Работу по охране здания заводоуправления на предприятии назвали непрерывным, дорогостоящим процессом. «Для проведения повторной оценки состояния объекта культурного наследия и реализации необходимых мероприятий компанией «Кама» запланировано привлечение профильных специалистов и специализированных организаций. Специалисты компании готовы предоставить план-график работ надзорному органу»,— сообщили на предприятии.

Экс-глава краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Александр Жуковский отметил, что здание заводоуправления «Кама» уже давно находилось в неудовлетворительном состоянии. Однако недавно фасад здания был отремонтирован.

По словам эксперта, формулировка инспекции о проведении работ по сохранению памятника может подразумевать ремонт, реставрацию, консервацию и приспособление объекта для современного использования. Но только обследование памятника покажет необходимость конкретных работ. «Позиция собственника об оценке состояния объекта культурного наследия правильная. Сначала надо обследовать здание, составить план работ, изыскать под него финансирование, а уже потом приводить его в порядок»,— добавил Александр Жуковский. При этом инспекция вправе установить собственнику в охранном обязательстве жесткие сроки для выполнения работ, чтобы памятник не постигла судьба здания поликлиники на ул. Лебедева, 11, добавил собеседник.

Евгения Ахмедова