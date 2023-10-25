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Коммерсантъ FM
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Госдума в первом чтении приняла проект об отсрочке выплат по вкладам времен СССР

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о продлении приостановки компенсации средств, которые граждане вложили в Сберегательный банк СССР до 20 июня 1991 года. Решение вопроса предлагают отложить до 2027 года.

В пояснительной записке говорится, что вступление в силу закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» будет перенесено с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года. Он предусматривает полную компенсации по вкладам в Сбербанк СССР и организации госстрахования. Госдума откладывает действие закона ежегодно с 2003 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что для выплаты компенсаций в 2024 году необходимо 61,8 трлн руб., в 2025 году — 64,2 трлн руб., в 2026 году — 66,8 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Компенсации по замороженным советским вкладам: кому и сколько могут заплатить».

Петр Бузлаев

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