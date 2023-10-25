КС запретил вузам увольнять избранных по конкурсу профессоров раньше срока

Конституционный суд (КС) запретил руководству вузов самостоятельно определять срок действия трудового договора профессоров и преподавателей, которые были избраны на свою должность по конкурсу. Постановление было принято по итогам проверки ст. 58, 67 и 332 Трудового кодекса (ТК), жалобу на которые подала экс-преподаватель НИУ ВШЭ Ирина Алебастрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно постановлению суда, норма, прописанная в ч. 9 ст. 332 ТК не соответствует Конституции, поскольку ее формулировка позволяет трактовать закон так, что администрация вуза получает право в одностороннем порядке своим приказом определять срок трудового договора. В решении КС говорится, что данная норма не только «обесценивает значение конкурсной процедуры» при комплектовании вузов квалифицированными сотрудниками, но и «приводит к непропорциональному ограничению права на труд и ущемлению свобод научного творчества и преподавания». Суд не удовлетворил жалобу госпожи Алебастровой относительно других законодательных норм.

Летом 2020 года Ирина Алебастрова и двое ее коллег — Илья Гурьянов и Елена Лукьянова — были уволены из НИУ ВШЭ по истечении срочного трудового договора. До этого они прошли конкурс на замещение должности профессорско-преподавательского состава и продолжили работать, несмотря на то, что новый трудовой договор или дополнительные соглашения к старому с ними не заключили. По общему правилу, в таких случаях срочный трудовой договор приобретает бессрочный характер. При этом преподаватели ВШЭ вместо этого получили уведомление о переводе на другую должность и предстоящем расторжении трудовых отношений. КС отказался рассматривать жалобы Ильи Гурьянова и Елены Лукьяновой, которым также не удалось обжаловать решения судов первой и апелляционной инстанций.

Подробнее о жалобе Ирины Алебастровой — в материале «Ъ» «Увольнение — мать учения».

Полина Мотызлевская