«Яндекс» начал финальное тестирование беспилотных автомобилей

«Яндекс» (MOEX: YNDX) перешел к финальной стадии тестирования беспилотных автомобилей в Иннополисе. Об этом пресс-служба компании сообщила «Ъ». Компания отметила, что начала тестировать такой транспорт первой в Европе.

Испытания беспилотных автомобилей проходят в три этапа. На первом испытатель находится на водительском сиденье и не управляет автомобилем, но готов перехватить управление при необходимости. На втором этапе водитель-испытатель сидит на пассажирском месте с устройством для экстренного торможения. Финальный этап, к которому сегодня приступил «Яндекс», исключает нахождение водителя в автомобиле. Машину сопровождает другой автомобиль с оператором, который может совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля удаленно.

Тестирование беспилотных автомобилей от «Яндекса» началось в Иннополисе в 2018 году. С этого момента авто проехали 1 млн км и совершили 77 тыс. поездок. Сервис роботакси в Иннополисе могут заказывать как жители, так и туристы.