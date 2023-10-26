ГК «Ромекс» инвестировала в экономику Адыгеи 9,6 млрд рублей

В Адыгее открыли третью очередь фулфилмент-центра Ozon. ГК «Ромекс» объект площадью 107,5 тыс. кв. м построила за полтора года. Объем инвестиций составил более 6 млрд руб. Это уже пятый проект группы компаний в регионе. В 2015 году ГК «Ромекс» построила два складских комплекса для «Перекрестка» и «Пятерочки», в 2019-м начала развитие многофункционального парка «Ромекс-Теучежский», на территории которого в 2023 году ввела в эксплуатацию распределительный центр «Чижик» для компании Х5 Retail Group. Суммарно вложения компании в экономику республики достигли 9,6 млрд руб. В ближайшее время ГК «Ромекс» планирует увеличить инвестиции в бизнес на территории Адыгеи еще на 5–6 млрд руб.



Открыли торжественно

Торжественная церемония открытия третьей очереди логистического центра Ozon на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский» прошла 17 октября. Участие в мероприятии принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который подчеркнул, что ГК «Ромекс» является давним и надежным партнером региона.

«Успешная реализация этого проекта стала возможной благодаря президенту "Ромекс Group" Алексею Прокопенко и его большой команде. «Ромекс» проявил себя как очень эффективная компания, которая всегда полностью выполняет взятые на себя обязательства. Хочу также поблагодарить компанию Ozon за то, что выбрала Адыгею местом дислокации своего крупнейшего на юге страны логистического хаба»,— сказал господин Кумпилов.

Глава республики вручил государственные награды ключевым участникам реализации инвестпроекта. В частности, за особые заслуги перед республикой Алексей Прокопенко отмечен медалью «Слава Адыгеи».

«С Республикой Адыгея нас связывают длительные соседские и партнерские взаимоотношения, и она занимает приоритетное место в стратегических планах развития группы компаний "Ромекс". Открытие крупных логистических проектов в регионе стало уже хорошей традицией. Это уже пятый наш проект в республике»,— сказал господин Прокопенко.

Он отметил значимое участие главы Адыгеи в реализации масштабного проекта, подчеркнув, что в регионе эффективно реализуются все федеральные и ряд региональных мер поддержки инвестиционной деятельности. В частности, компания получила дополнительные налоговые льготы и субсидирование субъекта на подведение необходимой инженерной инфраструктуры и дорог. Это позволило значительно снизить себестоимость проекта.

«Сегодня мы передаем третью очередь логистического комплекса в коммерческую эксплуатацию нашему ключевому партнеру — компании Ozon, с которой мы тесно сотрудничаем, реализуя проекты строительства логистических центров в различных регионах России. Я уверен, что прекрасное географическое положение республики будет способствовать нашему дальнейшему совместному развитию и мы сможем реализовать еще не один новый проект в таком партнерстве. Это привлекательный в инвестиционном плане регион. Мы надеемся, что наше партнерство будет крепнуть и станет надежным фундаментом для новых проектов на территории Республики Адыгея»,— резюмировал глава ГК «Ромекс».

За заслуги в области строительства почетное звание «Заслуженный строитель Республики Адыгея» присвоено главному инженеру ООО «Ромекс-Кубань» Андрею Стороженко. Благодарность объявлена руководителю проекта Виктору Салафаниди и инженеру строительного контроля ООО «Ромекс-Кубань» Адаму Тлию.

Также на открытии складского комплекса присутствовали министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен, глава Теучежского района Адам Удычак и мэр Адыгейска Азамат Хачмамук.

Складской комплекс уникален

Фулфилмент-центр Ozon — первый проект такого масштаба в Адыгее. Как рассказал заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич, благодаря его реализации появится более 1900 новых рабочих мест, а также широкие возможности для развития предпринимательства в регионе.

Местные продавцы смогут наладить продажи не только на федеральном уровне, но и в странах присутствия Ozon в СНГ: Армении, Казахстане, Белоруссии и Кыргызстане. Это будет стимулировать открытие новых пунктов выдачи, а это еще одна возможность вырастить новый бизнес.

«Месторасположение объекта уникально. Он находится недалеко от Краснодара, на федеральной трассе, что позволяет в этой локации расширить круг магазинов, которые обслуживает логоцентр. Поддержка администрации Адыгеи, правильный подход к развитию бизнеса и наша готовность, связанная с наработанными в процессе создания уже реализованных проектов компетенциями, позволили нам в рекордно короткие сроки построить такой масштабный складской комплекс»,— отметил генеральный директор ГК «Ромекс» Алексей Прокопенко.

ГК «Ромекс» вводила складской комплекс в эксплуатацию поэтапно. Уже в декабре прошлого года сдали первую очередь — порядка 37 тыс. кв. м, а в марте текущего — вторую. По словам Алексея Прокопенко, каждый такой проект компании строится по индивидуальному техническому заданию заказчика. Комплекс для Ozon возводили с применением сложных инновационных решений. В основном здании расположены зоны хранения на пятиуровневом полочном мезонине, приемки товара, сортировки, упаковки, отгрузки и дополнительных операций.

ГК «Ромекс» осуществляет техническую эксплуатацию комплекса, обеспечивает обслуживание опорных конструкций, кровли, инженерных коммуникаций и прилегающей территории.

«В зонах, где хранятся товары с высокой степенью пожароопасности, предусмотрены дополнительные системы пожаротушения. Кроме того, для этого проекта разрабатывается новая система пожаротушения для многоэтажного мезонина. Как известно, в этом году в разных регионах России на некоторых крупных складах случились пожары. Чтобы минимизировать риски, мы с партнерами отрабатываем дополнительные меры безопасности»,— рассказал Алексей Прокопенко.

На достигнутом компания не останавливается. В настоящее время ведутся переговоры по строительству объекта площадью 90 тыс. кв. м в многофункциональном парке «Ромекс-Теучежский». ГК «Ромекс» планирует инвестировать в бизнес в Адыгее еще порядка 5–6 млрд руб.

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