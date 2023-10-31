«У нас очень серьезный тренд на обновление»

В 2023 году транспортная система Челябинской агломерации продолжила активно развиваться. Этому способствовала реализация масштабного проекта модернизации троллейбусной сети в рамках концессионного соглашения с дочерней компанией группы «Синара». Также продолжалась работа по обновлению парка автобусов и трамваев и улучшению инфраструктуры для них. О ходе реализации транспортных проектов и планах по их дальнейшему развитию в региональном центре в интервью «Guide. Городская среда» рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено миндортрансом Челябинской области Фото: предоставлено миндортрансом Челябинской области

Guide: Недавно в рамках реализации концессионного соглашения с «Синарой» по обновлению троллейбусной сети в Челябинске было модернизировано 40% контактной сети и запущено десять новых троллейбусов на маршрут №19. Какие работы планируется провести в этом направлении в ближайшее время?

Александр Егоров: Концессионное соглашение на модернизацию всей троллейбусной инфраструктуры в Челябинске заключено с «Синарой» в конце 2021 года. Оно предусматривает строительство нового депо, реконструкцию существующего, обновление всей контактной сети и строительство 4,5 км новых контактных линий. Сейчас выполняются работы по первому этапу реконструкции контактной сети. В ближайшее время планируем начать строительство троллейбусного депо возле существующего трамвайного депо № 1 и реконструкцию депо № 2 на Свердловском тракте. Подготовительные работы там уже давно ведутся: это расчистка и приведение территории в порядок, продажа старых троллейбусов и т. д.

G.: Что Челябинск получит по итогам реализации концессионного соглашения с «Синарой»? Насколько улучшится троллейбусная система?

А. Е.: Прежде всего, люди увидят комфортный и современный подвижной состав. Средний возраст троллейбусов сегодня уже превысил 20 лет, и пользоваться таким старым транспортом невозможно. На смену стареньким на маршруты выйдут новенькие стильные троллейбусы. В то же время сократятся интервалы движения, транспорт будет ходить чаще. Так, сейчас всего три троллейбусных маршрута являются магистральными — имеющими интервал движения менее десяти минут в часы пик. После реализации концессионного соглашения будет уже семь таких маршрутов. Также станет больше транспорта. Сейчас на линию в день выходят порядка 100 троллейбусов. В планах увеличить это число в полтора раза, до 153 единиц.

И, конечно, будет развиваться троллейбусное движение в новые микрорайоны. Оно будет обеспечено как за счет построения новой контактной сети, так и за счет запуска на линию новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Аккумуляторные батареи в части из них позволяют им проезжать до 20 км без контактной сети. Отмечу, что новая линия контактная будет построена по улице Кузнецова и охватит поселок АМЗ, также линия протянется от нового депо №1 по улице Артиллерийской до проспекта Ленина. Кроме того, будет продление от улицы Молдавской до Салавата Юлаева с целью охватить новые многоэтажные жилые комплексы. Изменения коснутся и маршрутов, которые заканчиваются на вокзале. Часть из них за счет троллейбусов с увеличенным автономным ходом будут продлены в Ленинский район. Кроме того, этот вид транспорта запустят по улице Комарова, новые маршруты пройдут по проспекту Героя России Евгения Родионова до микрорайона «Ньютон».

G.: Насколько активно сегодня в Челябинске обновляется парк автобусов и трамваев, инфраструктура для них?

А. Е.: Средний возраст трамваев до начала транспортной реформы был больше, чем у троллейбусов, — порядка 30 лет. Уже третий год идет масштабное обновление парка вагонов. В первый год было закуплено 30 низкопольных трамваев, во второй — еще 30. В этом году уже поступил 41 вагон, прибытие еще порядка 40 ожидаем до конца года. Сейчас в парке 101 новый трамвай при выпуске 177 трамваев в будни. Так что почти половина парка уже обновлена. И его обновление будет продолжено. Через два года трамвайная система города будет совершенно другой, чему поспособствует проводимый сегодня масштабный ремонт путей. Так, в этом году мы взялись за узловые пересечения. Сейчас завершаются работы на сложном участке возле депо № 1, имеющем много стрелок, крестовин и пересечений. Недавно завершили ремонт на соседнем узле — перекрестке улиц Первой Пятилетки и Горького.

G.: Какие задачи решит этот ремонт?

А. Е.: В целом вырастет стабильность работы трамвайной системы: будет минимизировано количество сходов вагонов с путей, вырастет скорость движения, которая на ряде участков ограничена из-за расшатанных путей. В целом мы сейчас работаем над тем, чтобы минимизировать число таких участков. Добавлю, что улучшению работы трамвайной системы Челябинска поспособствовало обособление путей бордюрным камнем — оно эффективно защищает трамваи от хаотично разворачивающихся и движущихся по путям автомобилей и минимизирует число ДТП.

G.: Планируется ли в следующем году продолжить закупки новых трамваев?

А. Е.: Да, у нас заключен контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом на поставку четырех вагонов в следующем году. Также мы ожидаем подтверждения федерального софинансирования по инфраструктурным бюджетным кредитам. За счет него планируем закупить в 2024 году еще несколько десятков трамваев.

G.: Один из значимых проектов обновления трамвайной инфраструктуры в Челябинске — продление ветки от железнодорожного вокзала в Ленинский район через путепровод по улице Дзержинского. На какой стадии находится его реализация?

А. Е.: В прошлом году мы разработали технико-экономическое обоснование для продления этой линии, определили ее трассировку, протяженность и параметры остановок. Сейчас начинается этап разработки проектной документации, который займет примерно год. После этого начнутся строительно-монтажные работы. Это довольно масштабный и перспективный проект — он предполагает как продление трамвайной линии, так и реконструкцию устаревшего путепровода. По итогам его реализации жители Ленинского района станут намного быстрее добираться до центра города. Сейчас такой маршрут без пересадок доступен им только на автобусе.

G.: Как в дальнейшем в Челябинске будет развиваться сеть автобусных маршрутов?

А. Е.: Автобусная маршрутная сеть будет изменяться гораздо больше, чем трамвайная, поскольку она не привязана к рельсам. Сегодня в городе порядка 300 современных автобусов большого класса. И их число постепенно будет только увеличиваться. Так, до февраля следующего года за счет привлечения федеральных казначейских кредитов планируется закупить десять автобусов особо большого класса, так называемых «гармошек». Также в рамках перехода на долгосрочные нетто и брутто-контракты в городе будут постепенно появляться новые автобусы большого и среднего классов. Соответственно, в течение трех-четырех лет маршрутная сеть претерпит ощутимые изменения. Возникает вопрос, с чем связан такой срок. С тем, что, согласно обновленному в 2022 году федеральному законодательству, свидетельства на перевозки по нерегулируемому тарифу выдаются на срок пять лет. Речь идет о так называемых маршрутных такси. И теперь ни администрация Челябинска, ни министерство дорожного хозяйства региона не могут изменить эти нерегулируемые маршруты без согласия перевозчиков. А в 2024–2025 годах наступит момент, когда часть свидетельств закончится. И тогда можно будет перевести эти маршруты на регулируемый тариф и обеспечить соблюдение расписания, прием льготных проездных билетов и выполнение рейсов в вечернее время. То есть будут устранены недостатки, на которые сейчас жалуются пассажиры маршруток. На эти маршруты будут закуплены новые автобусы, повысится комфорт подвижного состава и поездок.

G.: Можно ли ожидать полного перехода всех маршрутов на регулируемый тариф?

А. Е.: Думаю, полный переход произойдет, но не в ближайшие три года, а позднее. Связано это с тем, что для перехода на регулируемый тариф всех маршрутов нужно огромное финансирование транспортной отрасли. И такие средства одномоментно привлечь из бюджета невозможно. Поэтому мы идем к этому постепенно, каждый год увеличивая финансирование и запуская новые маршруты.

G.: Насколько охотно частные перевозчики переходят на регулируемый тариф?

А. Е.: 50 на 50. Часть перевозчиков активно участвуют в конкурсах на выполнение перевозок по регулируемому тарифу и в рамках этого обновляют подвижной состав — закупают новые автобусы среднего класса. Например, ГАЗель «Вектор Next». Такого транспорта для немагистральных маршрутов вполне достаточно. Не готовы участвовать в таких конкурсах перевозчики, работающие по так называемым путевкам — которые не имеют собственного парка транспорта и штата сотрудников. Они привлекают водителей-частников со своими автобусами и собирают с них плату за выход на линию.

G.: В этом году в Челябинске продолжилась работа по продлению выделенных полос для общественного транспорта, их длина в этом году должна достигнуть 34 км. Как вы оцениваете эффект от них?

А. Е.: Сейчас в городе создано порядка 30 км выделенных полос. Для начала это нормальная цифра, но в будущем мы будем ее наращивать. Сейчас мы с коллегами как раз замеряем, как изменилась скорость общественного транспорта по проспекту Ленина благодаря выделенным полосам. Их результаты мы опубликуем. В среднем выделенная полоса экономит от 10% до 30% времени хода на том участке, где она нанесена, для маршрутов общественного транспорта. Их эффективность снижает то, что они прерываются из-за поворотов во дворы и стоянок по краям проезжей части. Этот вопрос будет прорабатываться после ввода платных парковок и минимизации спроса на парковки на магистральных улицах. Думаю, что постепенно будет сокращаться пространство для стоянки автомобилей с перераспределением его на прилегающие улицы.

G.: При этом остается насущной проблема с выездом автомобилей на выделенные полосы…

А. Е.: Да, такая проблема есть. Поэтому сотрудники ГИБДД выставляют возле выделенных полос экипажи, время от времени тормозят нарушителей и выписывают штрафы. Некоторое время мы давали привыкнуть водителям к новым выделенным полосам. Сейчас, я думаю, уже можно усиливать контроль над ними. Так, мы работаем над установкой новых камер фотовидеофиксации, которые будут следить за выездом автомобилей на выделенные полосы. Донастраиваем 12 камер на Комсомольском проспекте на контроль выделенных полос. Число комплексов фотовидеофиксации будет увеличиваться, поскольку невозможно каждый участок выделенной полосы контролировать экипажем ГИБДД. Поэтому на следующий год планируем закупить еще около десяти камер.

G.: Планируется ли продление выделенных полос в городе?

А. Е.: Сейчас мы с коллегами из комитета дорожного хозяйства Челябинска обсуждаем участки будущих вытянутых полос. Предварительный список у нас есть, но мы его пока не афишируем, поскольку нужно провести по ним моделирование и принять решение о разработке проектов организации дорожного движения. Думаю, что эту работу мы завершим в ближайшие четыре месяца. И уже весной следующего года заявим о планах по созданию новых участков выделенных полос, а летом начнем их обустройство.

G.: Ранее был отложен на неопределенный срок запуск электропоезда между Челябинском и Копейском. Какие причины препятствуют реализации проекта? Насколько нужен электропоезд между этими городами?

А. Е.: Многие мегаполисы сейчас рассматривают проекты городской электрички. Везде ситуация разная, где-то железнодорожная сеть очень эффективно проходит по центру города. В Челябинске сеть петляет и проходит по окраинам. Конечно, задействовать железнодорожную инфраструктуру для городских перевозок — это интересная идея, но она не всегда экономически выгодна. Так, например, линию в Копейск мы просчитывали как раз два года назад транспортным исследованием. И получилось, что ее стоимость с учетом необходимого выкупа находящихся в частной собственности путей, запуска и последующей эксплуатации будет в три раза дороже, чем запуск автобусного маршрута от железнодорожного вокзала в Челябинске до Копейска. Поэтому сейчас сосредоточились на развитии автобусной сети. При этом мы работаем над другими проектами развития железнодорожной инфраструктуры. В частности, планируем запустить третью пару дизель-поездов «Орлан» между Челябинском и Екатеринбургом, поскольку она пользуется большой популярностью. Планируется ее развивать и дальше.

G.: Как вы оцениваете уровень развития транспортной системы Челябинска в сравнении с другими российскими городами?

А. Е.: Мы ориентируемся на ежегодный рейтинг городов России по качеству общественного транспорта, публикуемый агентством Simetra. Поясню, что в него не входят Москва и Санкт-Петербург, сравнивать которые с региональными мегаполисами некорректно. Челябинск с каждым годом поднимается вверх в этом рейтинге. До первого места нам пока, конечно, далеко. Текущая основная цель — войти в десятку лучших городов страны по общественному транспорту, а затем и в пятерку таких городов. При этом отмечу, что сегодня Челябинская область является одним из регионов-лидеров по развитию общественного транспорта. У нас очень серьезный тренд на его обновление.

G.: В 2019 году была утверждена дорожная карта по развитию Челябинской агломерации на период до 2024 года. Удалось ли выполнить предусмотренные ей задачи?

А. Е.: В целом все базовые задачи, заложенные в дорожной карте, выполнены. Осталось только выбрать единого оператора автоматизированной системы оплаты проезда, чтобы включить Копейск в систему единого проездного билета Челябинской агломерации. Могу сказать, что с 2019 года все кардинально поменялось, в том числе экономическая ситуация. Многие моменты мы несколько лет назад не знали или не учитывали. Сейчас планируется разработка новой, актуализированной дорожной карты, которая будет еще лучше наработок 2019 года.

Беседовал Михаил Бычков