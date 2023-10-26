От памятника Гоголю до партбилета

150 лет назад, 26 октября 1873 года, родился скульптор, график, передвижник и яркий представитель модерна Николай Андреев. Его памятники стали неотъемлемой частью Москвы — мрачный Гоголь на Никитском бульваре, задумчивый Островский у Малого театра, однако главной работой всей жизни Андреева был цикл портретов Ленина, один из которых стал частью оформления партбилета КПСС. Что еще создал заслуженный деятель искусств РСФСР — в фотогалерее «Ъ».