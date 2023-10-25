Мебель сошла с ума

В музее-хранилище Mobilier national на улице Гобеленов открылась выставка с труднопереводимым названием Les Alienes du Mobilier national — «Безумцы из Национального архива мебели». 39 художников и дизайнеров показали 53 объекта, созданных ими на основе исторических предметов из запасников музея. На выставке побывал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Название выставки можно перевести как «Безумцы из Национального архива мебели». Все в этом переводе приблизительно, все нужно объяснять. В России нет аналогов Mobilier national, кроме разве что коллекций предметов мебели в фондах отдельных музеев. Единый всеобщий Национальный архив мебели — организация еще королевских времен, не раз менявшая название. Сначала это был склад, на котором хранилась обстановка королевских дворцов, некий грандиозный чулан. Потом, когда королей не стало, в эту кладовую стали отбирать самые прекрасные предметы прикладного искусства: мебель, лампы, люстры, шпалеры. Все это уже не монархия, а республика использовала для украшения министерств, посольств, мэрий, президентского и премьерского дворцов.

В нынешнем собрании Mobilier national, которое в 1937 году переехало в здание, построенное великим французским архитектором Огюстом Перре по соседству с бывшей мануфактурой Гобеленов, хранится более 130 тыс. предметов всех времен. Тут и «людовики», и «були», и «рульманны», и мебель 1970-х годов. Не просто бережно сохраняемый склад-архив, а еще и музей декоративно-прикладного искусства, который, служа практическим интересам республики, охотно показывает свои богатства на выставках всем желающим.

Коллекция постоянно пополняется. И постоянно сокращается. Время от времени ее приходится «чистить», освобождаясь от предметов, к которым по разным причинам потерялся интерес. Их могут продать, могут разобрать на запчасти, могут просто выбросить, а могут передать в руки художников, чтобы они воспользовались столами, комодами и стульями в качестве основы для новых произведений, чем «безумнее», тем лучше. Такую выставку уже делали в 2022 году, она пользовалась успехом. Сейчас ее повторили почти в том же формате.

В день открытия кроме произведений показывали и авторов — художники пришли пообщаться с первыми зрителями, среди которых были не только журналисты, но и, возможно, потенциальные покупатели. Некоторые работы сохранили первоначальные функции и вполне могут заинтересовать дизайнеров интерьера или галеристов, специализирующихся на авторской мебели. Другие вышли в новое измерение чистого искусства.

Канадский художник и фотограф Александр Жансон превратил старый потолочный светильник в роскошную подвесную люстру, использовав сплетенные волосы. Едва ли в нее можно будет ввернуть лампы, но любую выставку современного искусства она точно украсит. Художница-керамистка Жозефа де Вотибо добавила к двум тонконогим столикам звериные головы и лапы, решив, что деревянным четвероногим теперь можно уйти обратно в природу. Я счел своей обязанностью прочитать ей «Откуда стол пришел» Маршака: «Медведь бы в логово залез, Лису объял бы страх, Когда бы стол явился в лес. На четырех ногах!», закрыв тем самым пробелы французского школьного образования. Скульптор Мари-Анн Тьефри показала мне свою работу из переработанного картона, напоминающего кружева или соты пчелиного улья. Почтенный комод с доской из серого мрамора она укрыла чем-то вроде сплетенной из мягкого картона ткани. Эта теплого бумажного цвета форма изменила общую геометрию мебели, напомнив даже не скомканную скатерть, а будто бы проросшее внутрь комода, как древесный гриб, живое тело.

Один из самых эффектных экспонатов — стол, покрытый зарослями кораллов. Его создала скульптор и дизайнер Валентина Юг Депуант. Она работает с кожей и, пользуясь этим разноцветным и пластичным материалом, превратила псевдоампирную мебель прошлого века в декорацию из мультика «В поисках Немо». Художница говорит, что представила себе стол, который провел много времени на морском дне и вернулся на сушу, обросший морскими цветами. Нечто вроде скульптур Дэмиена Хёрста с придуманного им корабля «Невероятный», но без гигантомании британца.

Выставка новых «безумцев» позволяет по-новому взглянуть на традиционную мебель, мимо которой мы часто проходим в музеях, не удостаивая ее вниманием. Ведь мебель — об этом свидетельствуют и прозрачные «людовики» Филипа Старка — ничуть не изменилась с XVIII века, как не изменились и наши излюбленные позы. Что парадный камзол со шляпой, что худи с капюшоном покрывают все те же тела и головы, не сказать чтобы сильно с былых времен поумневшие.

Зато кураторы Mobilier national еще раз показали бесконечность и непрерывность художественного процесса. Зря Поль Валери жаловался на варварство музеев: «Cокровищa наши тяготят и угнетают нас». На этой выставке свидетельством связи поколений мастеров служит великолепная подборка современных ковров и шпалер. Созданные между 1951 и 2016 годами на мануфактурах Гобеленов и Бове, они взяты из запасников и стали фоном для новых произведений. Их разместили с удивительной точностью — так, что они стали комментариями и дополнениями к каждой из работ.

Эти украшения — дополнительная приманка новой выставки, итог которой весьма оптимистичен. Увечная мебель, обреченная на выбраковку, обрела новую жизнь. Некоторые произведения вернутся в собрание Mobilier national уже как работы современных мастеров, другие найдут себе место в частных коллекциях или интерьерах.