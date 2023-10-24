После просмотра удалить

В законодательном собрании Ульяновской области решили не сохранять записи трансляций заседаний парламентских комитетов, объяснив, что это не предусмотрено регламентом, да и просто «ни к чему»: желающие могут следить за ними онлайн. Не исключено, что вскоре аналогичная участь постигнет и записи пленарных заседаний. Нововведение раскритиковали не только общественники и журналисты, но и сами депутаты. Впрочем, тенденция на «закрытие» законодательного процесса от сторонних наблюдателей не нова: ранее трансляции ограничивали не только в региональных парламентах, но и в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов Фото: Сергей Титов

О том, что ульяновское заксобрание больше не будет сохранять записи видеотрансляций заседаний своих комитетов, стало известно в минувшую пятницу. 23 октября этот вопрос был поднят на совете парламента, однако к какому-то выводу депутаты прийти не сумели, фактически согласившись с этим решением.

Официальных сообщений о нововведении не поступало. Руководитель пресс-службы заксобрания Алла Акимова подтвердила “Ъ”, что «такое решение принято»: «Трансляции комитетов будут идти в режиме реального времени и сохраняться не будут». По ее словам, нарушений регламента в данном случае нет. «Публичность полностью соблюдаем»,— добавила госпожа Акимова, не уточнив, кто и в связи с чем принял такое решение.

«Мы вообще не должны транслировать заседания комитетов. Нигде не написано, что мы обязаны хранить записи. Их и не надо хранить,— сказала “Ъ” руководитель аппарата заксобрания Елена Ивлиева.— Если журналистам неудобно, и они хотят пересмотреть вечером, то мы не можем ко всем подстраиваться».

Пояснить, кто принял решение удалять записи, руководитель аппарата отказалась, а на вопрос, будет ли принято аналогичное решение по поводу записей пленарных заседаний, ответила: «Пока они будут сохраняться».

Председатель заксобрания Валерий Малышев («Единая Россия») тоже не смог объяснить “Ъ”, кто принял такое решение: по его словам, он сам прочитал об этом в соцсетях. В то же время господин Малышев заметил, что особой необходимости сохранять записи трансляций он «не видит». «Какую историческую ценность они представляют, чтобы мы копили архивы этих заседаний? Что они дают, зачем хранить ненужное? А если кто-то не успел посмотреть трансляцию, то это проблема уже того, кто интересуется. Не успели — приходите, запрашивайте и смотрите протокол»,— сказал спикер.

Между тем журналисты и представители общественности уже раскритиковали нововведение, поскольку записи позволяли им анализировать решения комитетов и отчеты региональных министров, фиксировать заявления депутатов и представителей исполнительной власти. Эко- и зоозащитница Наталия Лазарева направила обращение в прокуратуру Ульяновской области с просьбой «обязать заксобрание отменить решение об удалении из сети "ВКонтакте" записей трансляций комитетов заксобрания и самого заксобрания» как противоречащее принципу открытости представительной власти.

За сохранение записей выступает и депутатский корпус.

Например, зампред заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДПР) сказал “Ъ”, что записи позволяют депутатам анализировать мнения и отзывы общественности в комментариях. Лидер фракции КПРФ Виталий Кузин заявил, что видит в нововведении «неполноценность открытости» областного парламента. И даже лидер фракции «Единая Россия» Владимир Камеко «не видит смысла» в удалении видеоархивов. Впрочем, он оговорился, что не готов комментировать это решение по существу, «не зная, кто его принял и по каким причинам».

Это не первый случай ограничения доступа к просмотру заседаний представительных органов или их комитетов. Так, в октябре 2022 года Госдума со ссылкой на «законодательные вопросы по СВО» прекратила трансляцию пленарных заседаний в интернете. Правда, в марте 2023 года после обращений депутатов показы были возобновлены. В ноябре 2022 года онлайн-трансляции убрали из регламента заксобрания Владимирской области. В декабре 2022 года видеотрансляция заседаний комитетов была прекращена в заксобрании Нижегородской области: как пояснил в марте 2023 года его спикер Евгений Люлин, возобновлять трансляции пока не планируется, потому что там могут звучать обвинения, «разные слова и фразы», о которых авторы потом жалеют. Наконец, в сентябре 2023 года Курская облдума приняла изменения в своем регламенте, позволяющие закрывать заседания от журналистов и ограничивать интернет-трансляции заседаний комитетов. После критики губернатора Романа Старовойта депутаты пообещали отменить это решение.

Ульяновский политолог Николай Васин отмечает, что, как показывают опросы, «значимость заксобрания в глазах населения падает — люди плохо представляют, чем занимается этот орган, который воспринимается как структурное подразделение областного правительства». «И в этих условиях им (депутатам.— “Ъ”) надо, как раз наоборот, максимально освещать свою деятельность. Это неумное и недальновидное решение. Они связующее звено между населением и властью и потому обязаны максимально распахивать свои двери. А если так будет продолжаться, то на будущие выборы в заксобрание придет еще меньшее количество избирателей»,— резюмирует эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск