В минкурортов рассказали о развитии избинга и хатинга на Кубани

В России в последнее время становится популярным отдых в отелях, стилизованных под избы. Они появляются в разных регионах России. «Ъ-Кубань» узнал в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, получит ли распространение новое течение в самом туристическом регионе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

«”Избинг” в Краснодарском крае пока официально статуса не имеет. К тому же на Кубани исторически избы назывались «хатами» или «куренями», поэтому данное название для нашего региона не характерно даже этимологически»,— отметили в министерстве.

«Хатинг» как течение на Кубани тоже не популярен. По данным минкурортов региона, таких гостиниц в крае насчитываются единицы.

В России «избинг» получил популярность во время пандемии, когда закрывались гостиницы и отели, а люди стремились уехать за город. Сам термин придумал бизнесмен Алексей Шевцов и запатентовал его год назад.

Как сообщала вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева изданию «Вечерняя Москва», «избинг»-отели популярны в Завидове, Истре, Калужской и Тульской областях, а также на Золотом кольце. В некоторых из них стоимость недели проживания превышает 120 тыс. руб. на троих с завтраками.

Татьяна Ручкина

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