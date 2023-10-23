Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России могут ввести единое время запрета на шум в квартирах

В России модернизировали действующий закон о тишине. Сегодня, 23 октября, его внесут в Госдуму, сообщила газета «Известия».

Новый проект предусматривает единое время тишины, распространяемое по всей России — с 23:00 до 7:00. Шумные работы будут разрешены исключительно по будням с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Законопроект предполагает механизм санкций по отношению к нарушителям. Так, если закон будет принят, жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

Штрафы за первичное нарушение, разработанные в законопроекте, начинаются от 500 руб. — для граждан, от 5000 руб. — для должностных лиц и от 20 000 руб. — для юридических лиц.

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...