В России могут ввести единое время запрета на шум в квартирах

В России модернизировали действующий закон о тишине. Сегодня, 23 октября, его внесут в Госдуму, сообщила газета «Известия».

Новый проект предусматривает единое время тишины, распространяемое по всей России — с 23:00 до 7:00. Шумные работы будут разрешены исключительно по будням с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Законопроект предполагает механизм санкций по отношению к нарушителям. Так, если закон будет принят, жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

Штрафы за первичное нарушение, разработанные в законопроекте, начинаются от 500 руб. — для граждан, от 5000 руб. — для должностных лиц и от 20 000 руб. — для юридических лиц.

Александра Горошилова