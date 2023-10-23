Задержанный по подозрению в нападениях на женщин отказался от дачи показаний

Житель Свердловской области, задержанный в Перми за попытку совершения насильственных действий сексуального характера в отношении восемнадцатилетней потерпевшей, отказался на первом допросе от дачи показаний со ссылкой на ст. 51 Конституции. Как говорят знакомые с ситуацией источники, ранее он был судим за убийство. Некоторое время он жил в монастыре.

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По данным следствия, 15 октября 2023 года в Индустриальном районе возле одного из домов по проспекту Декабристов злоумышленник напал на местную жительницу. Высказав в ее адрес угрозу убийством, он попытался совершить в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от нападавшего обстоятельствам, поскольку прохожий, услышав крики потерпевшей о помощи, потребовал отпустить ее. После этого злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Подозреваемый был задержан 21 октября.