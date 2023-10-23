Совладелица Redmond нашинкует производства
Компания Дианы Желясковой вложится в light industrial в промпарке Greenstate
Принадлежащая совладелице Redmond Диане Желясковой и выходцу из A Plus Development Вячеславу Зелепуге компания «Промбокс» построит комплекс формата light industrial в Ленобласти. Промышленные площади в объекте, стоимость которого оценивается в 1,6 млрд рублей, будут продаваться под производственные цели. На рынке существует дефицит подобных помещений небольшого формата, спрос на которые стимулирует программа импортозамещения, объясняют эксперты.
На долю формата light industrial приходится около 1% в структуре местного рынка складской недвижимости, однако спрос на такие помещения очень высок
Фото: Андрей Архипов
О том, что ООО «Промбокс» приобрело землю в индустриальном парке Greenstate в Ленинградской области, «Ъ-СПб» рассказали три источника на складском рынке. По их информации, на участке будет построен комплекс формата light industrial, где промышленные площади будут продаваться под организацию производства. В группе «Эталон» (собственник Greenstate) сообщили «Ъ-СПб», что продали компании 4,7 га в индустриальном парке. Совладелец «Промбокса» Вячеслав Зелепуга отказался от комментариев.
Контрольная доля в ООО «Промбокс» принадлежит совладелице производителя бытовой техники Redmond Диане Желясковой. Остальные 49% распределены между бывшим коммерческим директором A Plus Development Вячеславом Зелепугой и Артемом Рябовым. Компания управляет производственно-складским комплексом Prombox в поселке Шушары и строит еще один объект формата light industrial в этой локации. Выручка ООО «Промбокс» по итогам 2022 года составила 509,6 млн рублей, чистая прибыль — 154,3 млн рублей, сказано в «СПАРК-Интерфакс».
Сумма сделки по покупке земли могла составить 130–150 млн рублей, говорит директор департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Андрей Амосов. Приобретенный участок позволяет построить объект площадью около 25 тыс. кв. м, оценивает эксперт. Инвестиции в качественный проект light industrial составляют от 65 тыс. рублей за «квадрат», что превышает затраты на возведение склада класса А, указывает директор департамента складской и индустриальной недвижимости компании Maris Александр Шевелев. Таким образом, стоимость комплекса может составить около 1,6 млрд рублей.
Цена продажи площадей в подобных объектах составляет около 100 тыс. рублей за квадратный метр без НДС, объясняет старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер. По его словам, на индустриально-складском рынке существует дефицит качественных блоков площадью 500–700 кв. м в черте города, обеспеченных достаточными лимитами на энергоресурсы. Небольшие предприятия сталкиваются с нехваткой подходящих помещений для расширения производства, подтверждает глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергей Федоров. Интерес к их приобретению есть у компаний, которые участвуют в импортозамещении или сотрудничают с оборонными корпорациями, уточняет он.
Из-за низкой вакансии на складском рынке и вымывания свободных блоков в готовых качественных объектах спрос на light industrial опережает предложение, объясняет господин Амосов. За первые три квартала 2023 года суммарный объем сделок со складскими помещениями до 5 тыс. кв. м достиг 50 тыс. кв. м, что уже превышает аналогичный показатель за весь 2022 год, подчеркивает аналитик. Объем предложения в сегменте light industrial в Санкт-Петербурге на середину 2023 года составлял 43,9 тыс. кв. м, подсчитали в Nikoliers. На этот формат приходится около 1% в структуре местного рынка складской недвижимости. При этом на стадии строительства в регионе, по данным Nikoliers, находится еще 16 тыс. кв. м, а до 2025 года анонсирован ввод объектов аналогичного типа общей площадью 77,5 тыс. кв. м.
С учетом неудовлетворенного спроса на промышленные площади в Санкт-Петербурге в 350–400 тыс. кв. м стоит ожидать роста активности девелоперов в сегменте light industrial, уверен господин Шевелев. Но развитие этого рынка сдерживает более высокая стоимость участков, поскольку объекты данного формата, как правило, размещаются вблизи городской черты, комментирует господин Амосов. К тому же себестоимость строительства таких площадей достаточно высока, что обусловлено ростом цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы, добавляет господин Вечер.