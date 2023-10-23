Совладелица Redmond нашинкует производства

Принадлежащая совладелице Redmond Диане Желясковой и выходцу из A Plus Development Вячеславу Зелепуге компания «Промбокс» построит комплекс формата light industrial в Ленобласти. Промышленные площади в объекте, стоимость которого оценивается в 1,6 млрд рублей, будут продаваться под производственные цели. На рынке существует дефицит подобных помещений небольшого формата, спрос на которые стимулирует программа импортозамещения, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На долю формата light industrial приходится около 1% в структуре местного рынка складской недвижимости, однако спрос на такие помещения очень высок

Фото: Андрей Архипов На долю формата light industrial приходится около 1% в структуре местного рынка складской недвижимости, однако спрос на такие помещения очень высок

Фото: Андрей Архипов

О том, что ООО «Промбокс» приобрело землю в индустриальном парке Greenstate в Ленинградской области, «Ъ-СПб» рассказали три источника на складском рынке. По их информации, на участке будет построен комплекс формата light industrial, где промышленные площади будут продаваться под организацию производства. В группе «Эталон» (собственник Greenstate) сообщили «Ъ-СПб», что продали компании 4,7 га в индустриальном парке. Совладелец «Промбокса» Вячеслав Зелепуга отказался от комментариев.

Контрольная доля в ООО «Промбокс» принадлежит совладелице производителя бытовой техники Redmond Диане Желясковой. Остальные 49% распределены между бывшим коммерческим директором A Plus Development Вячеславом Зелепугой и Артемом Рябовым. Компания управляет производственно-складским комплексом Prombox в поселке Шушары и строит еще один объект формата light industrial в этой локации. Выручка ООО «Промбокс» по итогам 2022 года составила 509,6 млн рублей, чистая прибыль — 154,3 млн рублей, сказано в «СПАРК-Интерфакс».

Сумма сделки по покупке земли могла составить 130–150 млн рублей, говорит директор департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Андрей Амосов. Приобретенный участок позволяет построить объект площадью около 25 тыс. кв. м, оценивает эксперт. Инвестиции в качественный проект light industrial составляют от 65 тыс. рублей за «квадрат», что превышает затраты на возведение склада класса А, указывает директор департамента складской и индустриальной недвижимости компании Maris Александр Шевелев. Таким образом, стоимость комплекса может составить около 1,6 млрд рублей.

Цена продажи площадей в подобных объектах составляет около 100 тыс. рублей за квадратный метр без НДС, объясняет старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер. По его словам, на индустриально-складском рынке существует дефицит качественных блоков площадью 500–700 кв. м в черте города, обеспеченных достаточными лимитами на энергоресурсы. Небольшие предприятия сталкиваются с нехваткой подходящих помещений для расширения производства, подтверждает глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергей Федоров. Интерес к их приобретению есть у компаний, которые участвуют в импортозамещении или сотрудничают с оборонными корпорациями, уточняет он.

Из-за низкой вакансии на складском рынке и вымывания свободных блоков в готовых качественных объектах спрос на light industrial опережает предложение, объясняет господин Амосов. За первые три квартала 2023 года суммарный объем сделок со складскими помещениями до 5 тыс. кв. м достиг 50 тыс. кв. м, что уже превышает аналогичный показатель за весь 2022 год, подчеркивает аналитик. Объем предложения в сегменте light industrial в Санкт-Петербурге на середину 2023 года составлял 43,9 тыс. кв. м, подсчитали в Nikoliers. На этот формат приходится около 1% в структуре местного рынка складской недвижимости. При этом на стадии строительства в регионе, по данным Nikoliers, находится еще 16 тыс. кв. м, а до 2025 года анонсирован ввод объектов аналогичного типа общей площадью 77,5 тыс. кв. м.

С учетом неудовлетворенного спроса на промышленные площади в Санкт-Петербурге в 350–400 тыс. кв. м стоит ожидать роста активности девелоперов в сегменте light industrial, уверен господин Шевелев. Но развитие этого рынка сдерживает более высокая стоимость участков, поскольку объекты данного формата, как правило, размещаются вблизи городской черты, комментирует господин Амосов. К тому же себестоимость строительства таких площадей достаточно высока, что обусловлено ростом цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы, добавляет господин Вечер.

Константин Куркин