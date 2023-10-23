Детский сад дошел до Верховного суда

Во Всеволожском районе подрядчики и власти судятся из-за двух недостроенных детских садов, контракты по которым были заключены восемь и девять лет назад. Один находится во Всеволожске, второй — в Романовке. За один из объектов подрядная компания смогла отсудить более 50 млн рублей, но чиновники оспаривают решение арбитража в Верховном суде. Жители Всеволожска между тем пишут письма в Следственный комитет с просьбой вмешаться в конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь идет о двух объектах. Первый находится во Всеволожске, на улице Победы, 17. Подрядчиком выступает «Энерго Строительная компания» (ЭСКО), контракт был заключен в 2017 году. Второй детский сад — в Романовке, около улицы Школьной, его должна была построить «Группа АВС». Контракт был заключен в 2015 году. Первый сад — на 140 мест, сумма контракта 202,8 млн рублей. Второй — на 280 мест, сумма контракта 274,7 млн рублей

История с детским садом во Всеволожске началась в 2017 году, когда местные власти провели тендер на строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест. Конкурс выиграла «Энерго Строительная компания», которая в том же году вышла на стройплощадку и успела выкопать котлован и залить фундамент будущего соцобъекта.

Как следует из материалов судебного дела, в процессе строительства выяснилось, что исходные данные, предоставленные «Единой службой заказчика» Всеволожского района, не соответствовали действительности. «Топографическая съемка противоречила фактической ситуации. Кроме того, на площадках были обнаружены инженерные сети, требующие выноса за пределы строительного участка»,— говорится в решении суда.

В итоге работы встали на нулевом цикле. Подрядчик обратился к заказчику с требованием внести необходимые корректировки в проект и согласовать его в госэкспертизе. Но к нужному времени это сделано не было. Как рассказал Сергей Тузов, генеральный директор ЭСКО, в итоге компания была вынуждена в одностороннем порядке отказаться от выполнения контракта, потребовала оплатить выполненные работы и принять строительную площадку. Вместо этого заказчик «вскрыл» банковскую гарантию.

В декабре 2019 года ЭСКО подала на заказчика в суд. Рассмотрение дела заняло почти три года, но в результате по решению суда заказчик должен был компенсировать 40,3 млн рублей плюс проценты за пользование чужими средствами. Вторая и третья инстанции подтвердили решение суда, однако заказчик в сентябре этого года обратился в Верховный суд. Дата рассмотрения дела пока не назначена, и пока неясно, примет ли суд этот иск к производству.

«Объект не законсервирован, все эти годы он подвергался воздействию окружающей среды. Скорее всего, понадобятся дополнительные средства, чтобы продолжить стройку»,— отметил господин Тузов.

В пресс-службе администрации района «Ъ-СПб» сообщили, что на детский сад во Всеволожске составлена проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Власти рассчитывают получить положительное заключение в ноябре 2023 года. Затем определят источник финансирования и объявят конкурс на поиск нового подрядчика.

По второму объекту в Романовке суд встал на сторону заказчика, и договор с подрядчиком был расторгнут. В Романовке в сентябре этого года был заключен новый контракт с компанией «СЗС Инжиниринг» на строительство сроком 10,2 месяца. Площадку уже освобождают от излишков грунта, проводится мобилизация строительного городка, говорят в администрации.

«Два детских сада во Всеволожском районе не смогли построить по вине заказчика — муниципальной власти, которая неграмотно выполнила проектную документацию. При этом ущерб понесли все: жители не получили детские сады, казна теряет деньги на выплате неустоек, а бизнес несет финансовые и репутационные потери. А виноватых нет»,— комментирует ситуацию Андрей Вересов, эксперт рынка недвижимости.

На прошлой неделе жители Всеволожского района Ленобласти направили обращение председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

«Сейчас, несмотря на уверения муниципальных властей Всеволожска, десятки семей не могут отдать своего ребенка в детские дошкольные учреждения. При этом деньги на строительство детских садов выделяются. Но муниципальные власти не могут их построить по собственной вине»,— говорится в обращении. Ответа от СКР на письмо пока не получено.

Анастасия Захарова