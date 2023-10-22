Компания, управляющая фабрикой «Пермодежда», переехала из Перми в Соликамск

ООО «Пермодежда», управляющее одноименной фабрикой, сменило адрес регистрации. Ранее компания располагалась в Перми на ул. Лодыгина, 9. Теперь, по данным «СПАРК-Интерфакс», она базируется в Соликамске на ул. Энергетиков, 11. По информации сервиса 2ГИС, там расположен комплекс из двух хозяйственных корпусов и административного здания. ООО «Торговый дом “Пермодежда”» по-прежнему зарегистрировано в помещении по ул. Лодыгина, 9, в Перми.

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В ноябре прошлого года директор «Пермодежды» Елена Гомызова сообщала, что фабрика в дополнение к производственной площадке в Перми планирует открыть филиал в Соликамске. Подробностей руководитель предприятия тогда не раскрыла, пояснив, что вопрос находится в проработке.

Фабрика «Пермодежда» основана в 1928 году. В 1990-е годы предприятие реорганизовали в ОАО «Пермодежда». В 2006 году акционерное общество обанкротилось, и производством стало управлять одноименное ООО, подконтрольное бывшему миноритарному акционеру ОАО «Пермодежда» Артему Болдыреву. Спустя год в структуре компании появился одноименный торговый дом. Единственным владельцем ООО «Пермодежда» и ООО «ТД “Пермодежда”» является Евгения Болдырева. Сейчас фабрика специализируется на производстве и продаже спецодежды. В прошлом году у предприятия были планы начать выпускать зимние парки и другие предметы повседневного гардероба, но пока в каталоге на сайте фабрики их нет. Выручка ООО «Пермодежда» в 2022 году составила 75,1 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб. У ООО «ТД “Пермодежда”» эти показатели в прошлом году составили 162,5 млн руб. и 4,8 млн руб. соответственно.