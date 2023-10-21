Беспилотник сбили над Воронежской областью

Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области»,— сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Последний раз губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о сбитом в его регионе беспилотнике 30 августа. Тогда БПЛА сбили в 22 км от Воронежа.

Анастасия Ларина