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Коммерсантъ FM
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Беспилотник сбили над Воронежской областью

Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области»,— сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Последний раз губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о сбитом в его регионе беспилотнике 30 августа. Тогда БПЛА сбили в 22 км от Воронежа.

Анастасия Ларина

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