Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Воронцов освободился из колонии

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, осужденный в августе 2022 года по статьям о распространении порнографических материалов и вымогательстве, вышел на свободу. Он отбывал наказание в одной из колоний Кировской области. На него наложен ряд ограничений после выхода из колонии: в частности, общественнику нельзя покидать Подмосковье ближайшие два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Информация об освобождении Воронцова из колонии опубликована на сайте Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области, который установил в отношении него меры административного надзора.

«Зачтен в срок отбывания наказания период содержания Воронцова В.А. под стражей с 07.05.2020 до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора. Начало срока — 08.06.2023, конец срока — 21.10.2023, то есть Воронцов В.А. освобождается из мест лишения свободы, имея непогашенную судимость за тяжкое преступление»,— говорится в тексте судебного решения.

Помимо запрета на выезд из Московской области Воронцову в течение ближайших двух лет нужно будет «два раза в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации».

Меры административного надзора установлены с связи с тем, что в колонии Воронцов был признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания. ФСИН требовала также запретить ему покидать дом с 22:00 до 6:00, но суд отказал.

В августе 2022 года Люблинский суд Москвы приговорил Воронцова к пяти годам колонии по уголовному делу о вымогательстве и распространении порнографии. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на десять лет. Также его лишили звания «майор полиции». Под стражей Воронцов находился с мая 2020 года.

Воронцов служил в полиции 13 лет и уволился в 2017 году вскоре после запуска сообщества «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте», позже он завел и одноименный Telegram-канал. Проект «Омбудсмен полиции», который создал Воронцов, посвящен защите прав полицейских. Он в неформальном ключе рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в России. Также в паблике собирались жалобы силовиков на противозаконные действия руководства.